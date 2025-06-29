Tunceli’nin efsanesi Uzun Mehmet’e son veda! Varvara oyununun efsanesiydi...

Tunceli'nin simge isimlerinden Uzun Mehmet lakaplı Mehmet Yıldız, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Varvara isimli yerel oyunla hafızalarda yer edinen Yıldız için bugün Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yıldız'ı ailesinin yanı sıra Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Milletvekili Ayten Kordu, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Cenazesine Varvara oyununda kullandığı kılıç ve fotoğrafı konulan Yıldız için Alevi Dedesi tarafından helallik alınarak cenaze namazı kılındı.

Törenin ardından Yıldız'ın naaşı merkeze bağlı Hopik Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.