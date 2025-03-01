Tünelde dans ederken tutuklanmıştı... Trafiği tehlikeye sokan kadın hakkında yeni gelişme

Kaynak: DHA

İzmir'in Konak ilçesindeki tünelde dans edip sürücüleri tehlikeye atan kadın gözaltına alınmıştı. Görüntülerin ardından ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesindeki tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan Alara K. (27), serbest bırakıldı.

Konak Tüneli'nde önceki gün bir kadının dans edip, hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi. Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alara K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

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