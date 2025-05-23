Tünelde dehşet! Motosikletli sürücü savruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Beyoğlu’nda ters yönden tünele giren cip, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletli sürücü savrularak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki alt geçit çalışmaları sebebiyle yanlış yöne dönen Burak Ak idaresindeki 34 SL 061 plakalı cip, ters yönden tünele girdi. Hatalı olduğunu fark etmesi üzerine sürücüsünün tünelden çıkmak için manevra yaptığı cip, tünelde seyreden Emrullah Çalboğa idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'nde trafik bir süre tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Cip sürücüsü Burak Ak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ters yönden giren cip tünelde dehşet saçtı

Ters yönden giren cip tünelde dehşet saçtı

Ters yönden giren cip tünelde dehşet saçtı

Ters yönden giren cip tünelde dehşet saçtı

Ters yönden giren cip tünelde dehşet saçtı

Ters yönden giren cip tünelde dehşet saçtı

Ters yönden giren cip tünelde dehşet saçtı

Ters yönden giren cip tünelde dehşet saçtı

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