Tünelde iki otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Tünelde iki otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'taki tünelde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Abdullah K. yönetimindeki 46 ACU 555 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde Salman K. idaresindeki 06 ZNM 36 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

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