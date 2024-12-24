Tünelde korku dolu anlar: Motorkurye otomobilin altında sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu Hasköy Tüneli’nde sipariş götüren bir kurye, önünde ani fren yapan otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle kullandığı motosikletten düşen kurye kayarak otomobilin altına sıkıştı. Kaza nedeniyle tünel içerisinde araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 12.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli içerisinde Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Tünel içerisinde seyreden motosikletli kurye, trafik nedeniyle önünde ani fren yapan otomobile çarptı. Kaza nedeniyle motosikletinden düşen kurye, kayarak otomobilin altına sıkıştı.

Tünelde korku dolu anlar: Motorkurye otomobilin altında sıkıştı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, kuryeyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan S.A. isimli kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tünelde korku dolu anlar: Motorkurye otomobilin altında sıkıştı

Kaza nedeniyle tünel içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tünelde korku dolu anlar: Motorkurye otomobilin altında sıkıştı

Tünelde korku dolu anlar: Motorkurye otomobilin altında sıkıştı

Tünelde korku dolu anlar: Motorkurye otomobilin altında sıkıştı

Tünelde korku dolu anlar: Motorkurye otomobilin altında sıkıştı

Tünelde korku dolu anlar: Motorkurye otomobilin altında sıkıştı

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