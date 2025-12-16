Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EJC 320 plakalı motosikletiyle ilerleyen M.B.U., aynı yönde giden Ş.T. yönetimindeki 34 NYR 577 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaptıkları ilk müdahalesini ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hayati tehlikesi bulunan sürücünün kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. Diğer yandan kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri trafiğin akışını bir süre tek şeritten sağladı. Araçta ve motosiklette hasar meydana gelirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.