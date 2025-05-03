Tunus'ta eski başbakana 34 yıl hapis cezası

Tunus eski başbakanı Ali el-Ureyd'in yargılandığı davada karar çıktı. Tunus resmi ajansının (TAP) yargı kaynaklarından aktardığı habere göre, Ureyd dahil 8 sanığa, "terör örgütü kurulmasına yardım etmek, ülke toprakları içinde terör örgütüne katılmak ve Tunuslu gençlerin yurt dışına gönderilerek terör örgütüne katılmalarını sağlamak" suçları yöneltildi.

Ureyd'e bu kapsamda yöneltilen suçlar nedeniyle 34 yıl hapis cezası verildi.

Yargılanan diğer sanıkların Fethi el-Beldi, Abdulkerim el-Abidi, Nureddin Ganduz, Lutfi el-Hammami, Hişam es-Saadi, Sami eş-Şaar ve Seyfeddin er-Ras olduğu açıklanırken, sanıkların 18 yıldan 36 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldığı duyuruldu.

Kamuoyunda "insan ticareti davası" olarak bilinen yargılamada, sanıklar terör örgütü DEAŞ'ın aktif olduğu bölgelere yönelik kaçak insan ticareti yapmakla suçlanıyor.