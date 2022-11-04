Tunus'ta infiale yol açan olay: Karısını yakarak öldürdü

Kef kentinde yaşayan 40 yaşındaki Vefa es-Sebii, 29 Ekim'de kocası tarafından yakılarak öldürüldü. Mahkeme, 50 yaşındaki kocanın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

AA'da yer alan haberde, Kef Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, Vefa es-Sebii'nin ölüm nedeninin "üzerine yanıcı madde dökülmesi sonucu vücudunda oluşan üçüncü derece yanıklar" olduğu ifade edildi.

Tunus Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı da kadının 12 ile 15 yaşındaki kızları için bir psikolog görevlendirdi.

Ülkede infiale neden olan bu ölümün ardından sosyal medyada örgütlenen insan hakları ve kadın hakları örgütleri, yaptıkları paylaşımlarla ülke genelinde yaşanan aile içi şiddeti kınadı.

- Bakanlık önünde "kadına şiddete hayır" gösterisi düzenlenecek

Tunus Demokratik Kadınlar Derneği Başkanı Naile Zuglami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunus'ta kadına yönelik şiddet sistematik hale geldi. Devletin üzerine düşen sorumluluğu almaması, şiddet uygulayanların gereken şekilde cezalandırılmaması kadınları korunmasız bırakıyor. Devletten sorumluluklarını yerine getirmesini ve kadınların hayatına mâl olan aile içi şiddeti durdurmak için adımlar atmasını talep ediyoruz." dedi.

Kadına yönelik şiddeti protesto etmek için 5 Kasım Cumartesi günü Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığının Kef temsilciliği önünde gösteri düzenleyeceklerini aktaran Zuglami, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle zor şartlar altında yaşayan ailelerde şiddetin daha fazla görüldüğünü söyledi.

- Güvenlik güçleri kadınları korumada yetersiz kalıyor

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Sözcüsü Ramazan bin Ömer de ülkede aile içi şiddetin arttığı görüşünde.

Güvenlik güçlerinin kadınları korumada yetersiz kaldığını dile getiren Bin Ömer, "Güvenlik güçlerinin kadınlara karşı şiddete yönelik tutumu caydırıcılıktan uzak. Güvenlik önlemleriyle önüne geçilemeyen aile içi şiddetin önlenmesi için insan hakları örgütlerinin vatandaşlara insan onuruna saygı konusundan eğitim vermeleri gerekiyor. Ayrıca şiddet uygulayanların cezasız kalmaması için yeni politikalar geliştirilmeli." diye konuştu.

Tunus Ulusal Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Gözlemevi'nin verilerine göre, kadına yönelik şiddetin yüzde 75'i aile içi kaynaklı.

Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığının ağustos ayında yayımladığı raporda da Tunus'ta aile içi şiddet olaylarında en büyük mağdurun kadınlar olduğu ifade edilmişti.