﻿Tunus’ta kaçak göçmen botu battı: 8 ölü, 15 kayıp

Tunus’un Mahdia bölgesindeki Chebba kenti açıklarında Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşmak için yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.
Sahil güvenlik ekiplerinin 14 göçmeni kurtardığı olayda, en az 8 kişi ise hayatını kaybetti.
Kayıp 15 kaçak göçmeni arama çalışmaları devam ederken, botun taşıma kapasitesinin aşıldığı öğrenildi.
Sfax bölgesindeki El Awabed köyünden bu hafta yola çıkan botta bulunan göçmenlerin çoğunluğunun Tunuslu olduğu aktarıldı.
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