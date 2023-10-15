Tunus'tan Filistin'e insani yardım uçağı

Tunus, Filistin için tıbbi malzeme taşıyan bir yardım uçağının Mısır'a gönderildiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Tunus'tan Filistin'e insani yardım uçağı

Tunus Cumhurbaşkanlığından, Filistin için gönderilen acil yardım uçağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in çağrısıyla Tunus Kızılayı tarafından kardeş Filistin halkı için toplanan 12 ton civarında yardım malzemesini taşıyan askeri uçak başkent Tunus'tan Mısır'a doğru hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Gelecek günlerde başka yardım uçaklarının daha gönderileceği belirtilen açıklamada, Tunus Kızılayının Filistin Kızılayı ile koordineli çalıştığı ve talepler doğrultusunda yardım malzemelerinin gönderildiği aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 9 Ekim'de, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Artık laf söyleme zamanı değil, Filistin'e gerçek yardımlar yapılmalı. Filistin'i özgürleştirme aşamasındaki Filistinli kardeşlerimiz ile dayanışma içerisinde olmalıyız. Filistinliler tüm haklarını geri alana kadar desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said’in açıklamalarının ardından, Tunus Kızılayı, Filistin'e gönderilmek üzere tıbbi malzeme, ilaç, battaniye, gıda ve jeneratör toplanması için yardım kampanyası başlatmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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