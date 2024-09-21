Tüp bayisini pompalı tüfekle tarafı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Güneylioğlu Caddesi'nde bulunan tüp bayiine gelerek tehdit ve küfürler yağdıran bir kişi, elindeki pompalı tüfekle iş yerinden içeriye ateş ederek iş yerinin camlarının kırılmasına neden olurken, tüp bayiinin önünde park halinde bulunan iş yerine ait hafii ticari araca da ateş etmek suretiyle zarar verdi.

Olaydan kısa süre sonra olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerine bağlı çok sayıda ekip, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Olay anı saniye saniyesine iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin mavi bir havlu içerisine sarılı getirdiği pompalıyı çıkarıp tehdit ve küfürler savurduğu, iş yerinin camına ateş ettiği, tutukluk yapması üzerine yere düşen fişekleri toplayıp yeniden ateş ettiği, 2-3 kez yan tarafa gidip geri geldiği, tüfek ateş etmeyince tüfeğin sapını önce iş yerinin vitrinine ardından da aracın camına vurarak camları patlattığı, tüfek elinde olay yerinden ayrıldığı görüldü.



Güvenlik kameralarından şüphelinin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Yakup G. olduğunu belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; yaptığı çalışma sonucunda, Yakup G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakaladı.