11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Tüp bebek tedavisinde çok az bilinen doğru ve yanlışlar nelerdir

Tüp bebek tedavisinde çok az bilinen doğru ve yanlışlar nelerdir

Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlar bir çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte yanıtları…

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 03:41
Takip Et

Tüp bebek tedavisinde doğru bilinen yanlışlar

Tüp bebek tedavisinde çok az bilinen doğru ve yanlışlar nelerdir
+
Aa
-

45 yaşından büyük hastalar için IVF önerilmemekte. Doktorunuz, tıbbi geçmişiniz ve FSH düzeylerinize bağlı olarak sizin için uygun bir doğurganlık tedavisi önermekte. İşte birkaç soruda Tüp bebekle ilgili bilinmesi gerekenler.

YUMURTA TOPLAMA AŞAMASI ACI VERİCİ Mİ

Anestezi yumurta alımı için kullanıldığından, hastalar işlem sırasında hiçbir şey hissetmezler. Yumurta alımı küçük, uzun ince bir iğne ile donatılmış bir vajinal ultrason probunun vajinanın duvarından ve her yumurta içine geçtiği küçük bir ameliyattır. İğne her yumurta folikülünü delmekte ve yumuşak bir emme ile yumurtayı nazikçe çıkarmaktadır. Anestezi, yumurta alımı tamamlandıktan sonra hızla azalır. Hastalar yumurtalıklarda uygun ilaçlarla tedavi edilebilen küçük bir kramp hissediyor olabilirler.

3 AY GEBE KALAMADIĞIMDA DOKTORA BAŞVURMALI MIYIM?

Çoğu hasta, bir yıl hamileliğe teşvik ettikten sonra doğurganlık değerlendirmesine başlayacaktır. Sağlıklı bir çift için ortalama doğurganlık (aylık gebelik oranı) yaklaşık yüzde 20’dir. Sonuç olarak, çiftlerin yaklaşık yüzde 90’ı bir yıl denedikten sonra hamile kalacaktır. Geri kalan yüzde 10 doğurganlık tedavisi için değerlendirilmelidir. 30 yaşın üzerindeki kadınlar, 6 aylık hamilelik denemesinden sonra tıbbi yardım almalıdır. 40 yaş üstündeki kadınlar, doğum yaptırmayı sürdürmeye karar verir vermez doğurganlık uzmanıyla görüşmeyi düşünebilir.

TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLAR KANSERE YOL AÇAR MI

Genel nüfusa kıyasla, hiç çocuğu olmamış kadınlarda, yumurtalık kanseri riski biraz daha fazla (yaklaşık 1.6 kat daha fazla) görünmektedir. Bu kadınların çoğunun aynı zamanda doğurganlık ilaçları da kullandığı düşünülürse, doğurganlık ilaçları ile bu kanser arasında bir bağlantı olabileceği hipotezi ileri sürülmüştür. Bu endişenin ilk ortaya çıktığı 1992’den beri birçok çalışma yapılmıştır. Hiçbiri doğurganlık ilaçları ile yüksek yumurtalık riski veya IVF tedavisi ile yumurtalık kanseri riski arasında bir ilişki bulamamıştır. Devam eden bir Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden alınan ön sonuçlar benzer şekilde doğurganlık ilaçları ile yumurtalık, uterin veya göğüs kanseri arasında bir ilişki olmadığını önermektedir. Bu dernek, doğurganlık tedavisinin kullanılmasından değil, bu kadın nüfusunun hiç doğum yapmadığından kaynaklanabilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden ve diğer araştırmalardan elde edilen bulgular hamilelik veya doğum öncesi süreçteki bazı bileşenlerin doğrudan doğruya yumurtalık kanserlerine karşı koruma sağlayabileceğini düşündürmektedir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
2
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
3
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle okuyun. Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
4
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Hazine'nin nasıl soyulduğu bir dakika 25 saniyelik video ile anlatıldı. Kamu kaynakları yandaşa böyle aktarılıyor
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
5
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
6
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Depoları doldurun. Akaryakıta bu gece zam geliyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
7
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
﻿Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
﻿Biden İrlanda'ya gidiyor: IRA'nın bombalı saldırısı engellendi
﻿Biden İrlanda'ya gidiyor: IRA'nın bombalı saldırısı engellendi
﻿Biden İrlanda'ya gidiyor: IRA'nın bombalı saldırısı engellendi
﻿Pirlo: Pozisyonlara girdik ama maçı kapatamadık
﻿Pirlo: Pozisyonlara girdik ama maçı kapatamadık
﻿Pirlo: Pozisyonlara girdik ama maçı kapatamadık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.