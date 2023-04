Tüp bebek tedavisinde yumurta nasıl toplanır

Bir kadının yumurtaları yumurtalıklarda folikül denilen sıvı dolu kistlerin (keseler) içinde gelişir. Doğurganlık döneminde, doğurganlık ilacının alınmadığı bir dönemde, birkaç folikül, kadının dönemine girdiği zaman etrafında genişlemeye başlar. Bununla birlikte, önümüzdeki birkaç hafta boyunca, bu folliküllerden sadece bir tanesi olgunlaşma, yırtılma ve yumurtlama süreci boyunca yumurtalarını bırakır. Gelişmeye başlayan diğer folliküllerin büyümesi ve dejenerasyonu (çözülmesi) durdurulur, bu nedenle, yumurtalıklarda bulunan yumurtaların yalnızca küçük bir yüzdesi, kadının üreme ömrü boyunca hiç ovülasyona uğramaz. FSH (folikül stimüle edici hormon) içeren doğurganlık ilaçları atarak aksine dejeneratif foliküller ve yumurtalar bulunabilir. Bu, bir yumurtanın gelişmesine neden olmak için hipofiz bezinin ürettiği hormon ile aynı. Yüksek LH seviyeleri kötü yumurta kalitesine, erken ovülasyona ve yumurtalıklar tarafından progesteron üretimini uyarmaya neden olabilir. Progesteronun erken gelişmesi uterin astarın uygunsuz olmasına ve embriyo implantasyon şansının düşmesine neden olabiliyor.

Yumurta toplama işlemi, bir kadının yumurtalarının yumurtalıklarından uzaklaştırılması işlemidir. Bu yumurtalar daha sonra döllenmeyi kolaylaştırmak için bir erkeğin spermiyle karıştırılır. Yumurtanın alınması için, bir kadının öncelikle belli hormonlar tarafından uyarılmış follikül üretimine sahip olması gerekir.

Birkaç follikül (potansiyel yumurta) üretildiğinde, doğurganlık uzmanları döllenmeyi denemek için bu yumurtaları yumurtalıklardan çıkarabilir. Döllenme başarılı olursa, embriyolar kadının rahmine geri yerleştirilir.

YUMURTA FOLLİKÜLLERİ NEDİR

Yumurta follikülleri, bir kadının yumurtalıklarının her ikisinde bulunan sıvı dolu bir keseciktir. Bir kadın, bu yumurta foliküllerinin her birinin merkezinde, olgunlaşmamış bir yumurtaya sahip olan milyonlarca türü ile doğar. Her ay, bazı hormonlar sayesinde birden fazla follikül gelişmeye başlayacaktır. En kuvvetli olan bir folikül, follikül stimüle edici hormonun (FSH), hipofiz bezinin salgıladığı bir hormonun çoğunu çekeceği için, kalan foliküllerin dökülmesi anında yumurta bırakıp açmasına neden olur. Folliküllerin gelişimini tetiklemeye yardımcı olmak için almanız gereken özel ilaçlar vardır. Bu ilaçlar aşağıdakileri içerebilir:

HMG

Clomid

FSH

Bu ilaçlar oral olarak ya da yaklaşık on gün kadar süreyle subkutanöz enjeksiyonlarla verilebilir.

ADETİN KAÇINCI GÜNÜ YAPILIR?

Zamanlama, tüp bebek tedavisinde yumurta toplama işlemi söz konusu olduğunda son derece önemlidir. Kökleriniz çok fazla gelişirse, verimli gübreleme için içindeki yumurta çok olgunlaşır. Bu tüp bebek sürecini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, yumurtalıklarınız foliküler gelişiminiz üzerinde durmak için izlenecektir. Bu genellikle ultrason ile yapılır. Kökleriniz sadece doğru olgunluğa ulaştığında, yumurta alımı başlayabilir.

YUMURTA TOPLAMA AŞAMASI

Yumurtlama alma süreci oldukça basittir. Sol ve sağ yumurtalıklarınızdaki folliküller, foliküler aspirasyon olarak bilinen bir süreçte ortadan kaldırılacaktır. Folikül aspirasyonu, içi boş bir iğne vajinanın üstünden yumurtalıklara sokmayı içerir. Bu iğne daha sonra yumurtalıklarda mevcut olabilecek foliküllerin emilmesi için kullanılır.

İğneyi yumurtalıkta uygun bölgeye yönlendirmek için bir transvajinal ultrason verilir. Bu, sağlık uzmanınızın, ovaryanınıza doğru yerde doğruca iğne yerleştirmesine olanak tanır. Bu anestezi altında yapılacaktır, bu yüzden herhangi bir acı ya da ağrı söz konusu değildir.

İğne düzgün bir konuma getirildiğinde, sağlık uzmanınız onu yumurtalıktaki herhangi bir follikülü aspire etmek için kullanacaktır. Bu folliküller, canlı bir yumurtanın varlığını garantilemek için hemen mikroskop altında incelenecektir. Foliküller daha sonra bir inkübatör içine yerleştirilir.

Yaşınıza ve doğurganlık ilaçlarınızın etkisine bağlı olarak, yumurta alımı işlemi sırasında 5-20 yumurta alınabilir. İşlemin tamamı genelde 15 ila 30 dakika arasında sürer.

TOPLAMA AŞAMASINDAN SONRA NELER OLUR?

Yumurta alma işlemi bittikten sonra, anne adayı biraz kramp duyabilir. Ayrıca anestezinin bir sonucu olarak yorgun hissedeceksiniz. Kliniğinizde iki saatlik bir izlemden sonra eve gitmenize izin verilecektir. Kırmızı veya kahverengi renkli hafif vajinal lekelenme fark edebilirsiniz. Bu normaldir, endişelenecek bir şey yok. Ayrıca herhangi bir enfeksiyonu önlemeye yardımcı olacak sağlık bakımınızdan bazı antibiyotikler alacaksınız. Tüp bebek tedavisinde yumurta toplama aşamasından sonra embriyo transferi ile devam edilir.