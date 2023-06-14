Tüp fiyatlarına zam. Ocak söndürür...

Tüp gaz olarak bilinen doldurma doğalgazların satış fiyatlarına Haziran ayının başından itibaren beklenen zam, fiyat listelerine yansıdı.

Tüp fiyatlarına zam. Ocak söndürür...

Doğalgaz doldurma gazları olarak satılan tüp gazlar için belirlenen güncel satış fiyatları zamlandı.

Haziran ayının başında zamlanması beklenen tüp fiyatlarında zamlar haziran ayının ortasına kadar listelerde yer almadı. Ancak haziran ayının ortasına doğru ilerlediğimiz günlerde Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz firmalarının tüp fiyatları liseleri güncellendi.

GÜNCEL TÜP FİYATLARI

Doğalgaz doldurma gazları olarak satışı yapılan tüp gazlar için belirlenen güncel satış fiyatları listelerde şu şekilde yer aldı:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 85,00 Türk lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 365,00 Türk lirası

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 375,00 Türk lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 375,00 Türk lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 71,00 Türk lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 355,00 Türk lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 717,00 Türk lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.332,00 Türk lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.418,00 Türk lirası

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 71,00 Türk lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 355,00 Türk lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 717,00 Türk lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.332,00 Türk lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 1.418,00 Türk lirası

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