Tüp mide ameliyatı öncesinde uyarılar

Uzmanlar, tüp mide ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken birçok önemli noktaya dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, bu ameliyatın ciddi bir cerrahi müdahale olduğunu ve hastaların ameliyat öncesinde kapsamlı bir değerlendirmeden geçmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Yılmaz, ameliyat öncesi dönemde hastaların beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeleri ve gerekli diyet programlarına uymaları gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Ali İhsan Tekin ise, tüp mide ameliyatı öncesinde hastaların psikolojik olarak da hazırlıklı olmalarının önemine dikkat çekti.

Dr. Tekin, ameliyat sonrası dönemde yaşam tarzı değişikliklerinin kaçınılmaz olduğunu ve hastaların bu değişikliklere uyum sağlamalarının başarı için kritik olduğunu ifade etti.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi. 2022 yılında yapılan bir çalışma, tüp mide ameliyatı öncesinde uygulanan sıkı diyet programlarının ameliyat sonrası başarı oranını artırdığını gösterdi.

Ayrıca, 2023 yılında yayınlanan bir araştırma, ameliyat öncesi dönemde hastaların psikolojik destek almalarının, ameliyat sonrası dönemde daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Bu bulgular, tüp mide ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken noktaların önemini açıkça ortaya koydu.

Uzmanlar, ameliyat öncesi dönemde hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıklı olmalarının, ameliyat sonrası başarı oranını artıracağını vurguladı.

TÜP MİDE AMELİYATI NEDİR?

Tüp mide ameliyatı, diğer adıyla sleeve gastrektomi, obezite tedavisinde kullanılan cerrahi bir yöntemi olduğu bildirildi.

Bu ameliyat sırasında, midenin büyük bir kısmı çıkarılarak geriye tüp şeklinde dar bir mide bırakılır.

Böylece, kişinin yemek kapasitesi azalır ve daha az yiyecek tüketerek tokluk hissine ulaşır.