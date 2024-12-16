Tüp patlamasında hasar gören ev tamir edilip sahibine teslim edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tüp patlamasında hasar gören ev tamir edilip sahibine teslim edildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde tüp patlaması sonucu hasar gören ev sahibine teslim edildi. Valilik ve belediye tarafından organize edilerek yapılan evin eşyaları da bir yardım kuruluşu derneğin katkılarıyla tamamlandı.

İlçeye bağlı Epçe Mahallesi'nde 2022 yılında tüp patlaması sonucu hasar alan evin tadilatından sonra eşyaları da tamamlanıp ev sahibi Fatih Çakmak'a teslim edildi. Bina yapımı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül'ün destekleri ile tamamlanırken, eşyalar da bir yardım derneğinin katkıları ile tamamlandı.

Yapımı tamamlanan evin eşya teslimi sırasında Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, meclis üyeleri ve muhtar Yusuf Tekin de bulunarak ailenin yanında oldu. Evlerine kavuşan aile duyduğu mutluluğu dile getirerek desteği olanlara teşekkürlerini iletti.

Tüp patlamasında hasar gören ev tamir edilip sabine teslim edildi

Tüp patlamasında hasar gören ev tamir edilip sabine teslim edildi

Tüp patlamasında hasar gören ev tamir edilip sabine teslim edildi

Tüp patlamasında hasar gören ev tamir edilip sabine teslim edildi

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