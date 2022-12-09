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Tüplü araç cayır cayır yandı

Düzce'de tüplü arabanın patlaması sonucu otomobil alev topuna döndü.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 14:02
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Tüplü araç cayır cayır yandı

Tüplü araç cayır cayır yandı
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İHA
Olay, Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cuma namazına gitmek için Ersin Kurnaz ve araç sahibi Erdi Çupukçi’nin bindiği otomobilde tüp patladı.

Bir anda alev topuna dönen araçtan zor kurtulan Kurnaz ve Çupukçi yangın söndürme tüpleri ile aracı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bölgeye gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken, otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.


 

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