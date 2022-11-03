﻿TÜPRAŞ personel alacak

TÜPRAŞ bünyesinde Barman ilinde istihdam edilmek üzere ikamet şartsız personel alınacak.
İlan için son başvuru tarihi 13 Kasım 2022 tarihi olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Tercihen B2 (Upper Intermediate/Üst Orta) seviyesinde İngilizce bilmek
Takım çalışmasına yatkın, iş takibi kuvvetli, inovasyon ve gelecek odaklı, sosyal sorumluluk bilincinde, ve iyi iletişim, diyalog kurabiliyor olmak
MS Office programlarını rahatlıkla kullanabiliyor olmak
Tercihen Endüstri Mühendisliği veya İktisadi ve İdari Birimler Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak
Tercihen ilgili pozisyonlarda en az 2 yıl kurumsal firma tecrübesine sahip olmak
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