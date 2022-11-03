3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TÜPRAŞ personel alacak

TÜPRAŞ, Batman ilinde istihdam etmek üzere satın alma uzmanı olarak personel alacak.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:41
Takip Et
TÜPRAŞ personel alacak
+
Aa
-

TÜPRAŞ bünyesinde Barman ilinde istihdam edilmek üzere ikamet şartsız personel alınacak.

İlan için son başvuru tarihi 13 Kasım 2022 tarihi olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tercihen B2 (Upper Intermediate/Üst Orta) seviyesinde İngilizce bilmek

Takım çalışmasına yatkın, iş takibi kuvvetli, inovasyon ve gelecek odaklı, sosyal sorumluluk bilincinde, ve iyi iletişim, diyalog kurabiliyor olmak

MS Office programlarını rahatlıkla kullanabiliyor olmak

Tercihen Endüstri Mühendisliği veya İktisadi ve İdari Birimler Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak

Tercihen ilgili pozisyonlarda en az 2 yıl kurumsal firma tecrübesine sahip olmak

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
3
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
4
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
6
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
7
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
﻿İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
﻿2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
﻿2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
﻿Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı personel alacak
﻿Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı personel alacak
﻿Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı personel alacak
﻿TÜPRAŞ personel alacak
﻿TÜPRAŞ personel alacak
﻿TÜPRAŞ personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.