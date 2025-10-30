Coral Adventurer adlı yolcu gemisinin Cumartesi günü Lizard Adası’nda gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında meydana gelen olayda, kadının, diğer yolcularla beraber adanın en yüksek noktası olan Cook’s Look zirvesine tırmandığı, ancak bir süre sonra dinlenmek için gruptan ayrıldığı ifade edildi.

KADINI ADADA UNUTTULAR, CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gemi, gün batımı civarında adadan ayrıldı fakat birkaç saat sonra kadının eksik olduğu fark edilince geri döndü. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda kadının cansız bedeni pazar sabahı bulundu.

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA), olayla ilgili inceleme başlattığını ve gemi bu hafta içinde Darwin Limanı’na ulaştığında mürettebatla görüşüleceğini duyurdu. Kurum, olayın Cumartesi günü yerel saatle 21.00’de (TSİ 05.00) gemi kaptanının ihbarı üzerine kendilerine bildirildiğini açıkladı.

Coral Expeditions şirketinin CEO’su Mark Fifield, trajik ölüm nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Kadının, Avustralya kıyıları boyunca düzenlenen 60 günlük bir gemi turunun ilk durağında olduğu, bu turun bilet fiyatlarının on binlerce doları bulduğu belirtildi.

Coral Adventurer gemisinin şirket sitesine göre 120 yolcu ve 46 mürettebat kapasitesi bulunuyor. Gemi, Avustralya kıyılarındaki uzak bölgelere ulaşmak üzere özel olarak tasarlandı ve yolcuları günlük gezilere götürmek için küçük teknelerle donatıldı.

Queensland Polisi, olayın “ani ve şüpheli olmayan bir ölüm” olarak değerlendirildiğini, adli tıp raporu hazırlanacağını açıkladı.