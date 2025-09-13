Tur otobüsü karşı şeride geçti: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tur otobüsü karşı şeride geçti: 1 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, tur otobüsü karşı şeride geçerek motosiklet ve bir araca çarparken kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İçmeler Mahallesi’nden Marmaris istikametine seyir halinde olan turistleri taşıyan otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Otobüs karşı şeritteki otomobil ve bir motosiklete çarparak durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobillerdeki sürücü ve yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Sergen Yalçın, Gökhan Sazdağı ve Cengiz Ünder transferlerini anlattı
Sergen Yalçın, Gökhan Sazdağı ve Cengiz Ünder transferlerini anlattı
Bahçeli eldivenleri neden giydi? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf
Bahçeli eldivenleri neden giydi? Sosyal medyayı sallayan fotoğraf
Erman Toroğlu'ndan Uğurcan Çakır'a olay sözler
Erman Toroğlu'ndan Uğurcan Çakır'a olay sözler
Gecenin kahramanı Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın sözleri!
Gecenin kahramanı Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın sözleri!
Karşı yola geçen tır, başka bir tıra çarptı: 2 yaralı
Karşı yola geçen tır, başka bir tıra çarptı: 2 yaralı