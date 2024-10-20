Aksaray'daki tur otobüsü kazasında ölen Tunalılar çiftine Balıkesir'de son veda

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aksaray'daki tur otobüsü kazasında ölen Tunalılar çiftine Balıkesir'de son veda

Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden Hasan Tunalılar (65) ve eşi Pembe Tunalılar (62) Balıkesir'de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, önceki gün saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e giden Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, bariyerlere çarpıp, metrelerce sürüklendikten sonra devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüsteki 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişiden Hasan Tunalılar, eşi Pembe Tunalılar, Leyla Altuntaş (59), Neriman Çabukçay, Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Tunalılar ve eşi Pembe Tunalılar'ın cenazeleri Balıkesir'e getirildi. Tunalılar çifti, öğle Zağnospaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Başçeşme Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye çiftin yakınları ve sevenleri katıldı.(DHA)

Tur otobüsü kazasında ölen çift, Balıkesir'de toprağa verildi

Tur otobüsü kazasında ölen çift, Balıkesir'de toprağa verildi

Tur otobüsü kazasında ölen çift, Balıkesir'de toprağa verildi

Tur otobüsü kazasında ölen çift, Balıkesir'de toprağa verildi

Tur otobüsü kazasında ölen çift, Balıkesir'de toprağa verildi

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