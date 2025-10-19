Denizli-Buldan ilçesi karayolunda meydana gelen kaza, saat 18.00 sıralarında gerçekleşti.

İzmir’den Günübirlik tura katılanları taşıyan Cevdet Uça (49) yönetimindeki 35 CEJ 048 plakalı otobüs, Bölme Kaya Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs yoldan çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede, yolculardan Güldane Altınova’nın (67) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, yaralanan sürücü dahil 32 kişi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, 6’sının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Güldane Altınova’nın cenazesi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi sorguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, otobüsün Denizli’nin Buldan ilçesine günlük tur gezisi düzenlediği, kazanın da tur sonrası İzmir’e dönerken meydana geldiği öğrenildi.