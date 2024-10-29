Tur otobüsün çarptığı yaya feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Tur otobüsün çarptığı yaya feci şekilde hayatını kaybetti

Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde olan tur otobüsü yola çıkan Selamet Sarışen'e çarptı. Sarışen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tur otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolu Adaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halinde olan tur otobüsü yola çıkan Selamet Sarışen'e (57) çarptı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Sarışen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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