Tur otobüsünün şoförü hareket halindeyken kalp krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Arnavutköy’de, havalimanından çıkan tur otobüsünün sürücüsü kalp krizi geçirerek kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken hastaneye kaldırılan şoför yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Termal-2 kavşağı girişinde gerçekleşti.

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SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, OTOBÜS KAZA YAPTI
Edinilen bilgilere göre, havalimanından çıkış yapan ve umreden dönen yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan 16 FS 327 plakalı tur otobüsünün sürücüsü M.G., seyir halindeyken fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 34 GMN 300 plakalı otomobile çarptı. Ardından savrulan otobüs yol kenarındaki bariyerlere sürtüp durdu.

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SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI, YOLCULAR VE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANMADAN KURTULDU
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, tur otobüsündeki yolcular yara almazken, otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince hastaneye sevk edilen M.G., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YOLCULAR BAŞKA BİR OTOBÜSE TRANSFER EDİLDİ
Kazadan sonra, yolcular valizleriyle birlikte olay yerine gelen başka bir otobüse transfer edilerek güvenli bir şekilde seyahatlerine devam etti. Ekipler, kaza ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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Tur otobüsünün şoförü hareket halindeyken kalp krizi geçirdi