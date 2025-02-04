Turabi'den engellenen şarkısı için yeni hamle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Turabi'den engellenen şarkısı için yeni hamle

Turabi’nin tepki çeken şarkısında yer alan genel ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayıcı ifadelerin kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli talep edilmişti. Turabi'den yeni bir hamle geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi'nin İngilizce şarkısı 'Wine Me, Dine Me'nin "cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ile ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini" belirterek videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talep etmişti.

Bakanlık ayrıca "milyonlarca kişi tarafından kullanılan internet sitelerindeki bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği"ni de belirtmişti.

Bakanlıktan Turabi'ye şok! Şarkısına erişim engeli talebiBakanlıktan Turabi'ye şok! Şarkısına erişim engeli talebi

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirmişti.

Survivor ünlüsü Turabi ise çareyi şarkı sözlerini değiştirmekte buldu. Turabi şarkısının adını 'Kiss Me Hug Me' (Beni Öp, Sarıl Bana) olarak değiştirdi.

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