YENİÇAĞ - Iğdır / Akay Aktaş

Türk dünyasının birlik ve dayanışma idealini somutlaştırmayı amaçlayan Turan Birleşik Devletleri Teşkilatı, Genel Merkez Başkanlığı’nı Iğdır’da kurarak ilk kongresini yaptı.

Kongre, bölge halkı ve Türk dünyası gönüllüleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Kongrede, teşkilatın Genel Başkanı İsmail Ateş açılış konuşmasını yaparak Turan idealinin tarihî ve stratejik önemine dikkat çekti. Ateş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri Turan’ın kadim kapısı İdârî, birliğimizin ve dirliğimizin bu anlamlı kongresinde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada, coğrafyamızın en büyük medeniyet projesi olan Turan idealini somut bir vizyona dönüştürmek için toplandık. Derneğimizin temel misyonu bellidir: Uluslararası Türk Devletleri ile donanımlı bir işbirliği mekanizması kurmak, bu devletler arasındaki kültürel bağları kuvvetlendirmek, Turan potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve her alanda bir kalkınma hamlesi başlatmaktır. Bu vizyonun inşasında, şüphesiz ki en kıymetli aktörler büyük Türk Milleti, yürekli yöneticilerimiz ve birliğe gönül vermiş dava arkadaşlarımızdır. Küresel sistemdeki her kırılma, bizleri daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye ve daha çok kenetlenmeye sevk etmektedir. Bu bağlamda, kültürel mirasımızı koruyarak, kardeşliğimizi pekiştirerek, ekonomik kalkınmayı sağlayarak, Turan’ı bir medeniyet projesi olarak hayata geçireceğiz. Ne mutlu Türk’üm diyene!"

Katılımcılar, Türk dünyasının kültürel ve stratejik birliğini güçlendirme yönündeki bu adımı desteklediklerini belirterek, Turan idealinin sadece bir hayal değil, ortak bir gelecek vizyonu olduğunu vurguladılar.

Kongre sonunda “Yaşasın Turan, Yaşasın Türk Birliği!” sloganları eşliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.