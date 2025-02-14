Turan Çömez gündeme getirdi! Bandırma KYK Yurdu’nda öğrenciler mağdur

Kaynak: ANKA
Turan Çömez gündeme getirdi! Bandırma KYK Yurdu’nda öğrenciler mağdur

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Bandırma KYK Kız Yurdu'nda duvarlarda çatlaklar olduğunu söyledi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, Bandırma KYK Kız Yurdu'nda duvarlarda çatlaklar olduğunu, bir haftadır sıcak suyun olmadığını, kaloriferlerin yanmadığını söyledi ve ilgi göstermesini istedi.

bina.jpg

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1200 öğrencinin kaldığı KYK Kız Yurdu'na ilişkin bir dizi eksikliği paylaştı.

Çömez, "Duvarlarda çatlaklar var, pek çok bölüm su alıyor. 1 haftadır sıcak su yok, kaloriferler yanmıyor. Lütfen acilen ilgilenir misiniz Sayın Osman Aşkın Bak? Bu bilginin teyidini AKP teşkilatından değil ama yurtta kalan öğrencilerden alabilirsiniz. Acil ilgi lütfen!" dedi.

Son Haberler
AKP’nin moralini yerle bir eden anket! O isim Erdoğan’ı geride bıraktı
AKP’nin moralini yerle bir eden anket! O isim Erdoğan’ı geride bıraktı
Balkonda mangal keyfi yangınla bitti
Balkonda mangal keyfi yangınla bitti
Karapınar’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Karapınar’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kayyum atanan belediyeden 112 kişi işten çıkarıldı
Kayyum atanan belediyeden 112 kişi işten çıkarıldı
Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı
Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı