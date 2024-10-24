Turan Çömez terör saldırı ile ilgili detaylara dikkat çekti. Uzun namlulu silahlarla Ankara'da nasıl cirit attılar?

TUSAŞ'a alçakça bir terör saldırısının gerçekleştirildiğini belirten ve terörü yapanların, onları idare edenlerin, kurgulayanların, arkasındaki görünmeyen senaristlerin ve bundan medet umanların asla başarıya ulaşamayacağının altını çizen Turhan Çömez, "Biz aziz Türk milleti olarak bir ve beraberiz. Bugün olduğu gibi yarın da ve sonsuza kadar dimdik ayakta kalacağız ve bu ülkenin birliğini, beraberliğini muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

Çömez, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Hem İçişleri Bakanı'na hem de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na şunu sormak istiyorum; söz konusu teröristler Ankara'ya ne zaman geldiler, nasıl geldiler? O patlayıcılarla, sırtlarındaki mühimmat çantalarıyla ve uzun namlulu silahlarla Ankara'da nasıl boy gösterdiler, nasıl cirit attılar, nasıl dolaştılar?" ifadesini kullandı. Bir süre önce PKK'ya yapılan operasyonlarda yakalanan teröristlerden elde edilen delillerde TUSAŞ'a yönelik saldırı hazırlığına ilişkin emareler olduğunu söyleyen Çömez, kendisinin Fransa'da bir NATO tesisini ziyaretinde alana çok geniş güvenlik önlemleri altında girdiklerini anlattı.

İYİ Parti'li Çömez, saldırının zamanlamasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Önceden bilinen bir olaydı. Bunun çok uzun zamandır içeriden gelen bir istihbaratla ve destekle yapıldığı son derece aşikar. Bu kadar detay, bu kadar ince düşünülerek hazırlanmış ve son derece ciddi bir destek alınarak yapılmış bir saldırıdan bahsediyoruz. Bu saldırı yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışında, BRICS zirvesindeydi. TUSAŞ'ın önemli yetkilileri İstanbul'daydı. Birkaç gün öncesinde de bu Meclis çatısı altından bir çağrı yapılmıştı terörist başına. Buna tesadüf etti. Bunun arkasında son derece sinsi, son derece kirli ve son derece tehlikeli bir plan var."

LANET OLASI ÖRGÜTÜN PROPAGANDASI YAPILDI

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çömez, TUSAŞ'a yönelik saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerinin yayımlanmasına tepki gösterdi:

"TUSAŞ görevlilerinin o katliamda öldürülüşleri yine aynı kurumun kameraları tarafından bütün dünyaya ilan ediliyor. Terörün amacı nedir? Birincisi katliam yapmak, ikincisi toplumun yüreğine terörü, korkuyu ve endişeyi yerleştirmek, üçüncüsü propaganda yapmak. Bütün dünyaya bu lanet olası örgütün propagandası yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.