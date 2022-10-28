28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Turan Parsı turnuvası heyecanı Kazakistan'da yaşanacak

Turan Parsı turnuvası heyecanı Kazakistan'da yaşanacak

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yarın 7 ülkeden sporcular, "Turan Parsı" adıyla yapılacak uluslararası güreş müsabakasında "Kazakça güreş stilinde" Asya Kupası için mücadele edecek.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 19:27
Takip Et

"Turan Parsı" uluslararası güreş müsabakası bu yıl flaş bir ülkede

Turan Parsı turnuvası heyecanı Kazakistan'da yaşanacak
+
Aa
-

Türkistan'daki Olimpik Merkez'de düzenlenecek organizasyona Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan milli sporcular katılacak.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı, "Samruk-Kazyna" Ulusal Varlık Fonu ile Türkistan Valiliğinin destekleriyle "Qazaqstan Barysy" Vakfı tarafından düzenlenecek güreşlerde sporcular, "Kazakça güreş stilinde" Asya Kupası için mücadele edecek.

Yedi kategoride gerçekleştirilecek müsabakalarda 90 kilo üzerindeki kategoride Türkiye'yi Furkan Güner temsil edecek.

Türk antrenör Ahmet Koçyiğit, Türkistan'da organizasyon öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müsabakalara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Koçyiğit, "Furkan Güner'in altın madalya kazanacağından umutluyuz. Kazak güreşi, teknik olarak judo ve samboya benziyor. Burada yerinde hareketi yapabilmek ve hızlı olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda jüri üyesi olarak yer alacak Murat Acer de genel olarak güreşte sporcu için en önemli üç şeyin yaş, kilo ve tecrübe olduğunu belirterek, "Fakat Kazak güreş stilinde sporcunun tecrübesi daha çok ön plana çıkmakta. Yaş ve kilo sonradan geliyor. Bu durum, tüm sporcular için büyük fırsatlar oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada müsabakalar, TRT Avaz kanalından canlı yayınlanacak.



 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
5
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
6
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
7
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Foça Belediye Başkanı Gürbüz yargılandığı davada beraat etti
﻿Foça Belediye Başkanı Gürbüz yargılandığı davada beraat etti
﻿Foça Belediye Başkanı Gürbüz yargılandığı davada beraat etti
﻿Formula'da limiti aşınca cezayı yediler
﻿Formula'da limiti aşınca cezayı yediler
﻿Formula'da limiti aşınca cezayı yediler
﻿Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
﻿Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
﻿Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi
﻿Çekya'da bakanlık binasına Putin'in ceset torbasında fotoğrafı asıldı
﻿Çekya'da bakanlık binasına Putin'in ceset torbasında fotoğrafı asıldı
﻿Çekya'da bakanlık binasına Putin'in ceset torbasında fotoğrafı asıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.