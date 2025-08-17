Turan Yaldır: Aksaray tarımı ve ticareti Türkiye’ye örnek olacak

AKSARAY / METİN KURT

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, 2. Uluslararası Karma Aksaray Tarım ve Ticaret Fuarı’nda esnaf, üretici ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yaldır’a İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

AKSARAY’IN TARIM GÜCÜNE VURGU

Fuar alanında vatandaşlarla buluşan Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray’ın tarım ve ticarette Türkiye’nin yükselen değerlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tarım ve hayvancılık, Aksaray’ın geleceğini şekillendiren en önemli sektörlerin başında geliyor. Bu tür fuarlar, hem üreticilerimizin sesini duyurmasına hem de ticaretin canlanmasına vesile oluyor. İYİ Parti olarak biz, çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanındayız. Onların alın terinin karşılığını alabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Belgemen: Aksaray Markalaşmalı

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen ise fuarın Aksaray’ın markalaşması açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi. Belgemen, “Fuarın uluslararası nitelik kazanması, Aksaray’ın tarım ve ticaret potansiyelinin dünyaya açıldığını gösteriyor. Bizler, bu şehrin toprağını işleyen çiftçisine, alın teriyle üretim yapan sanayicisine sahip çıkacağız. Aksaray’ı sadece tarımda değil, ticarette de bir marka şehir haline getirmek için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Teşkilat Katılımı Yoğundu

İYİ Parti’nin Aksaray’daki teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri ve il yöneticileri de fuara yoğun katılım sağladı. Parti heyeti, fuar alanında stantları tek tek gezerek üreticilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Üretici ve Esnafın Talepleri

Fuarda üreticiler ve esnaflar, özellikle girdi maliyetlerindeki artıştan ve tarımda yaşanan sorunlardan söz etti. Yaldır ve beraberindeki İYİ Parti heyeti, bu talepleri not alarak meclis gündemine taşıyacaklarını ifade etti.

Aksaray’ın Geleceği İçin Dayanışma Mesajı

Milletvekili Turan Yaldır, ziyaret sırasında vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Aksaray’ın geleceği, üretimde ve ticarette güçlenmesinden geçiyor. Biz de siyasetçiler olarak bu vizyonu desteklemek zorundayız. Aksaray, Türkiye’nin tarım üssü olmaya aday bir şehir” dedi.