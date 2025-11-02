YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan YALDIR, milletvekili maaşının tamamı, şirketinden oluşturduğu finans kaynağı ve hayırsever dostlarının katkılarıyla kurulan burs fonu kapsamında, bu yıl 400 üniversite öğrencisine aylık 2.500 TL burs verileceğini kamuoyuna açıkladı.

Her yıl Aksaraylı gençler için sürdürülen ve kent kamuoyunda büyük takdir toplayan burs uygulamasını bu yıl daha geniş kapsamla hayata geçirdiklerini belirten Yaldır, toplam 2 bin 110 öğrencinin burs başvurusunda bulunduğunu ifade etti. Yaldır, komitenin titiz çalışmalarıyla belirlenen 400 öğrencinin burs almaya hak kazandığını, bu yıl burs desteğinden yararlanamayan öğrenciler için de içten bir özür mesajı verdi.

“MAAŞIMIN TAMAMINI GENÇLERİMİZE AKTARIYORUM”

Turan Yaldır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl 170 başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencimize burs vermiştik.

Bu yıl ise sayıyı 400’e çıkararak, her bir öğrencimize aylık 2.500 TL burs desteği sağlıyoruz.

Milletvekili maaşımın tamamı, şirketimden oluşturduğumuz kaynak ve hayırsever dostlarımızın katkılarıyla oluşturduğumuz burs fonu aracılığıyla gençlerimizin eğitimine destek olmanın gururunu yaşıyoruz.”

“HER BAŞVURU BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİYDİ”

Turan Yaldır, burs komitesinin titizlikle çalıştığını, her başvurunun dikkatle değerlendirildiğini belirtti:

“Destek olamadığımız öğrencilerimizden içtenlikle özür diliyorum. İnanın her bir başvuru bizim için çok kıymetliydi. Önümüzdeki yıllarda imkanlarımızı daha da büyüterek, çok daha fazla öğrencimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.”

“BU YALNIZCA MADDİ BİR DESTEK DEĞİL”

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan YALDIR, burs fonunun sadece maddi bir katkı olmadığını, aynı zamanda Aksaraylı gençlerle kurulan kalıcı bir “gönül bağı” olduğunun altını çizerek sözlerini tamamladı:

“Bu dayanışma hareketi, gönülden geleceğe uzanan bir yolculuktur. Aksaray’ın gençlerine umut olmaya, ışık tutmaya ve onların yarınlarında destek olmaya devam edeceğiz.”

Aksaray’da bir milletvekilinin kendi maaşını tamamen gençliğe aktarması ve bu yılı 400 öğrenciye burs desteğiyle taçlandırması, şehir kamuoyunda büyük takdir ve memnuniyetle karşılandı.