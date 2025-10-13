Yeniçağ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, partisinin ilçe kongreleri kapsamında Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerinde gerçekleştirilen kongrelere katıldı. Partililerle buluşan Yaldır, hem yeni seçilen yönetimlere başarı diledi hem de partinin Aksaray genelindeki teşkilat yapılanmasına dair önemli mesajlar verdi.

İYİ Parti Ağaçören İlçe Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Kongrede Ali Öztürk ilçe başkanı olarak seçildi. Milletvekili Turan Yaldır, seçim sonucunun ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti’nin Ağaçören’deki mücadelesi ilk günkü inançla devam ediyor. Yeni İlçe Başkanımız Ali Öztürk’e ve yönetimine üstün başarılar diliyorum. Partimizin kuruluşundan bu yana emek veren, özveriyle çalışan kurucu ilçe başkanımız ve İl Genel Meclis Üyemiz Nevzat Aydın’a, ayrıca görevi devreden önceki ilçe başkanımız Sefa Bekleviç’e teşekkür ediyorum. Bu dava, inançla, emekle ve vefayla büyüyor.”

Kongreye Aksaray il yönetimi, çevre ilçelerden parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Kongre sonrası birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ağaçören kongresinin ardından Sarıyahşi İlçe Kongresi de gerçekleştirildi. Mevcut ilçe başkanı Vahdi Mutlu, üyelerin oy birliğiyle yeniden ilçe başkanı seçildi. Milletvekili Turan Yaldır, kongre sonrası yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi:

“İYİ Parti Sarıyahşi teşkilatımız, örnek bir dayanışma sergileyerek kongresini birlik ve beraberlik içinde tamamladı. Yeniden göreve seçilen Başkanımız Vahdi Mutlu’yu ve yönetimini tebrik ediyorum. Aksaray’da teşkilatlarımızın yenilenmesiyle birlikte, İYİ Parti olarak sahada daha güçlü bir şekilde var olacağız.”

Kongrenin ardından Turan Yaldır, beraberindeki heyetle birlikte Sarıyahşi ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi. İlçe halkının ilgisiyle karşılanan Yaldır, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Misafirperverlikleri için teşekkür eden Yaldır, yerel ekonomiye yönelik projeler hakkında da bilgi alışverişinde bulundu.

Her iki kongrede de partililere seslenen Milletvekili Turan Yaldır, İYİ Parti’nin kuruluş felsefesine dikkat çekerek şu mesajı verdi:

“Partimizin gücü, halktan ve teşkilatlarımızdan geliyor. Bizim yolumuz; dürüst siyaset, milletin sesi olma ve Türkiye’ye adaletli bir gelecek kurma yoludur. Bugün Aksaray’da teşkilatlarımızla birlikte yeni bir heyecan, yeni bir diriliş dönemine giriyoruz.”

İYİ Parti Aksaray teşkilatlarında kongre sürecinin diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi. Milletvekili Yaldır’ın ilçe kongrelerine katılımı, partililer arasında büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu.