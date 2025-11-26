YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Ahmet Minguzzi davasında verilen karara sert tepki göstererek, “Adalet yerini bulmadı, toplum vicdanı kanıyor” ifadelerini kullandı. Suç örgütleri, sokak çeteleri ve mafyalaşmanın Türkiye’de giderek arttığını vurgulayan Yaldır, verilen indirimli cezaların suçluları cesaretlendirdiğini belirtti.

Ahmet Minguzzi’nin tüm Türkiye’nin gözünde bir sembole dönüştüğünü söyleyen Yaldır, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Ahmet Minguzzi davasını hepimiz büyük acıyla takip ettik. Evladımız, Türk Milleti’nin gönlünde tüm sokak cinayetlerinin sembol ismi haline geldi. Ancak Ahmet Minguzzi’nin katilleri 24 yıl cezaya çarptırıldı; yapılan indirimlerle yalnızca 5–6 yıl yatıp çıkacaklar. Buna ek olarak verilen beraat kararları toplumun adalet duygusunu derinden yaraladı.”

“MAFYA DİZİLERİ MEŞRULAŞTIRIYOR; SUÇLU SİYASETÇİYE, SİYASETÇİ SUÇLUYA DAYANIYOR”

Konuşmasında toplumdaki artan suç oranlarına dikkat çeken Yaldır, televizyonlarda reyting uğruna yayımlanan mafya ve aşiret temalı dizilerin suçu adeta romantikleştirdiğini ifade etti:

“Ahmet Minguzzi, bu sokak soytarılarının ne ilk ne de son cinayeti olacak. Sokak çetelerinin saldırılarıyla her gün en az bir vatandaşımız hayatını kaybediyor. Sineklerle mücadele ediyoruz ama bataklık duruyor. Televizyonlarda mafya ve aşiret dizileri yayımlanırken, suçlular siyasetçilerin gücüne; siyasetçiler suçluların gücüne sığınırken, bu ülkede suç oranlarının düşmesini nasıl sağlayacağız?”

“ÇOCUKLARI KULLANAN ÖRGÜTLERİ DURDURMADAN BATAKLIK KURUTULAMAZ”

Suç şebekelerinin çocukları kullandığını belirten Yaldır, bazı çevrelerin bu gerçekleri perdelemeye çalıştığını söyledi:

“Bu bataklığı kurutmak için çocukları kullanan suç örgütlerini bitirmek zorundayız. Ancak bazı çevreler, sanki her çocuk suça sürükleniyormuş ve biz en ufak hatada ağır ceza istiyormuşuz gibi bir ‘cambaza bak’ oyununa başvuruyor. ‘Yaşın küçük, yatar çıkarsın’ diye sırtı sıvazlanan çocukları, cezaları artırmadan suçtan uzak tutmak mümkün değildir. ‘Çocukları koruyoruz’ diye sunulan bu söylem; aslında onları suça, dağa, uyuşturucuya iten örgütleri koruma çabasıdır.”

“CUMHUR İTTİFAKI SOKAKLARDAN BİHABER; SUÇ MAKİNELERİ ÜLKEYİ YAŞANMAZ HALE GETİRİYOR”

Hükümetin artan suçlara karşı yetersiz kaldığını vurgulayan Yaldır, sözlerini sert bir çıkışla tamamladı:

“Ülkeyi yönetenler sokaklardan öylesine bihaber ki suç makineleri sokakları yaşanmaz hale getiriyor. Cumhur İttifakı da tıpkı vatandaşlar gibi sadece izlemekle yetiniyor. Bu bataklığı kurutmak ancak suç örgütlerine karşı kararlı, sert ve etkin adımlar atmakla mümkündür.”

Yaldır’ın açıklamaları, Genel Kurul’da ve kamuoyunda geniş yankı uyandırırken; Ahmet Minguzzi davasına ilişkin tartışmalar da hız kesmeden sürüyor.