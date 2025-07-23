Turan Yaldır’dan Aksaray Belediyesi’ne 'bitmeyen yol' göndermesi

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ



Aksaray’da yeni açılan bir işletmenin açılışına katılan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, açılışta yaptığı konuşmada Aksaray Belediyesi’ne gönderme yapmayı ihmal etmedi. İl Başkanı Sercan Belgemen, İlçe Başkanı Osman Yılmaz ve partililerin de katıldığı törende konuşan Yaldır, dostu Doğan isimli işletme sahibine başarılar dilerken, belediyenin bitmek bilmeyen yol çalışmalarını da esprili bir dille eleştirdi.

“Bugün Doğan kardeşimizin, çocukluk arkadaşımın, aynı mahallenin çocuğu olarak onun bu güzel projesinin açılışı için buradayız” diyen Yaldır, her açılan işletmenin yeni bir umut ve heyecan olduğunu vurguladı. “Zor bir zamanda, Avrupa’dan gelip Aksaray’da böyle bir işin altına girdiği için tebrik ediyorum. Tozun, toprağın içinde kalan Büyük Bölcek Mahallesi’nde böyle bir yatırıma cesaret etti” ifadelerini kullanan Yaldır, Doğan’ın girişimini takdirle karşıladığını belirtti.

Ancak konuşmasının sonunda Aksaray Belediyesi’ne yönelik yaptığı esprili gönderme dikkatlerden kaçmadı. Yeni evlenen çiftlerin bile Aksaray Belediyesi’nin yol çalışmalarını örnek aldığını söyleyen Yaldır, “Artık genç çiftlerimiz şöyle dua ediyor: Aşkımız, birlikteliğimiz Aksaray Belediyesi’nin yol çalışmaları gibi olsun. Hiç bitmesin... Doğan kardeşimizin de bu ticari aşkı hiç bitmesin diyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış töreni sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Yaldır, esnafın ve yatırımcının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Aksaray Belediyesi’ne yönelik yol çalışmalarıyla ilgili eleştirilerini ise ince bir mizahla ifade etmesi, törende bulunanların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Yeni işletmenin, Aksaray’ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Büyük Bölcek Mahallesi’nde hizmete başladığı ve bölge ekonomisine katkı sunmasının beklendiği kaydedildi.