YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’dan örnek duyarlılık: 2 saatlik Instagram canlı yayınında SMA hastası Tahir bebek için 600 bin TL bağış toplandı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımıyla bir kez daha gündeme oturdu. Yaldır, SMA hastası Tahir bebeğin tedavi sürecine destek olmak amacıyla düzenlenen canlı yayın hakkında yaptığı açıklamada, gönüllülerin gösterdiği dayanışma ve duyarlılığa dikkat çekti.

Milletvekili Yaldır paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dün akşam, Tahir bebeğimizin tedavi sürecine umut olmak için gerçekleştirdiğimiz 2 saatlik Instagram canlı yayınımızda, kıymetli gönüllülerimizin desteğiyle 600.000 TL bağış topladık.

Yayınımıza sürpriz katılım sağlayarak büyük katkıda bulunan kebapçıların piri Bedri Usta’ya ve gönlünü ortaya koyan tüm yardımsever kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

Sizlerin desteğiyle kampanyamız %34 oranına ulaştı.

Şimdi, Tahir bebeğimizin tedavisine nefes olmak için kalan kısmı tamamlamak adına desteğinize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Hayat bir nefes, o nefese vesile olmak ise en büyük iyiliktir.”

Yaldır’ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, hem yapılan bağış miktarını hem de Yaldır’ın duyarlılığını takdir eden yüzlerce yorum yaptı.

Canlı yayına sürpriz bir şekilde katılan ve önemli miktarda bağışta bulunan “Kebapçıların piri” Bedri Usta da, gösterdiği örnek davranışla takdir topladı.

Turan Yaldır’ın öncülüğünde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, yalnızca bir yardım kampanyası olmanın ötesine geçerek toplumsal dayanışma ve insanlık adına örnek bir birliktelik mesajı verdi.

Milletvekili Yaldır, daha önce de SMA hastası çocukların tedavilerine destek için pek çok yardım kampanyasında yer almış, hem Aksaray’da hem de Türkiye genelinde sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden isimlerden biri olarak tanınmıştı.

Kampanyanın ilerleyen günlerde devam edeceği ve hedeflenen bağış miktarına ulaşılması için yeni destek etkinliklerinin de planlandığı öğrenildi.