YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Sercan Belgemen’in mazbatasını alarak yeni döneme resmen başlamasını yayımladığı bir mesajla kutladı. Belgemen’in hem teşkilat yapısına hâkimiyeti hem de şehrin siyasi dinamizmine kattığı enerjiye dikkat çeken Yaldır, yeni dönemin Aksaray için önemli fırsatlar taşıdığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 4. Olağanüstü İl Kongresi’nde delegelerin güvenini tazeleyerek yeniden il başkanı seçilen Sercan Belgemen, bugün il seçim kurulundan mazbatasını aldı. Belgemen’in mazbatasını almasıyla birlikte İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı’nda yeni dönem resmen başlamış oldu.

Milletvekili Turan Yaldır yaptığı değerlendirmede, Sercan Belgemen’i “kıymetli dostum” ifadeleriyle anarak şu açıklamayı yaptı:

“İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen kıymetli dostum Sn. Sercan BELGEMEN, bugün mazbatasını alarak yeni dönem çalışmalarına resmen başlamıştır. Yeni dönemde Sn. Sercan BELGEMEN’e ve yönetimine üstün başarılar diliyor; gayretlerinin Aksaray’ımıza, teşkilatımıza ve İYİ Parti ailemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Yaldır’ın mesajı, parti teşkilatında moral ve motivasyon kaynağı olurken, yeni dönemde Aksaray’da daha güçlü bir örgütlenme modeli ve sahaya daha etkin bir şekilde yansıyacak çalışmaların planlandığı belirtiliyor.

İl Başkanı Sercan Belgemen’in önümüzdeki günlerde hem teşkilat yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunması hem de yeni dönem stratejisini kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Belgemen’in, gençleşen kadrolar, kurumsal teşkilat yapısı ve yerel sorunlara yönelik proje bazlı yaklaşımların ön planda olduğu bir dönem hedeflediği ifade ediliyor.

İYİ Parti Aksaray teşkilatında yeni dönemin başlamasıyla birlikte gözler, hem partinin saha çalışmalarında hem de şehir gündemine dair atılacak adımlarda olacak.