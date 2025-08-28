Turan Yaldır’dan gençlere büyük destek: Milletvekili maaşının tamamı burs olarak dağıtılacak

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Yaldır, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da milletvekili maaşının tamamını öğrencilere burs olarak vereceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl 170 öğrenciye sağlanan bursun, bu yıl yoğun talep ve artan ekonomik şartlar nedeniyle 250’ye çıkarıldığını belirten Yaldır, “Eğitime destek olmak boynumuzun borcudur” dedi.

“SİZLER, ÜLKEMİZİN GURURUSUNUZ”

Üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik eden Yaldır, gençlere seslendi:

“Sevgili gençler, bu yıl üniversiteye yerleşen tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Sizler; ailenizin, Aksaray’ımızın ve ülkemizin gururusunuz.”

Yaldır, gençlerin eğitim yolculuğunda maddi zorluklarla karşılaşmaması için her yıl burs imkanlarını artırmaya gayret ettiklerini ifade etti.

BURSLAR MİLLETVEKİLİ MAAŞI VE ŞİRKET GELİRLERİYLE KARŞILANIYOR

Milletvekili maaşının tamamını burs fonuna aktaran Yaldır, aynı zamanda kendi şirketinin ticari faaliyetlerinden elde edilen gelirleri de bu amaçla kullandığını açıkladı. Yaldır’ın bu adımı, Aksaray’da eğitime verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Burs almak isteyen öğrenciler, başvurularını www.turanyaldir.com/burs

adresi üzerinden yapabilecek. Başvuru formunu dolduran öğrenciler, belirlenen kontenjan çerçevesinde burs imkanından faydalanabilecek.

“EĞİTİME DESTEK BOYNUMUZUN BORCU”

Açıklamasının sonunda gençlere moral ve motivasyon veren Yaldır, şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman yanınızdayız. Eğitiminize katkı sunmak, geleceğinize destek olmak boynumuzun borcudur. Yeter ki sizler okuyun, çalışın ve hayallerinizin peşinden gidin.”

GEÇEN YIL 170, BU YIL 250 ÖĞRENCİYE UMUT OLACAK

Geçtiğimiz yıl 170 öğrenciye burs desteği sağlandığını hatırlatan Yaldır, bu yıl hedeflerinin 250 öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi. Gençlerin ekonomik zorluklar içinde hayallerinden vazgeçmemesi için her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Yaldır’ın açıklaması, Aksaraylı gençler arasında büyük memnuniyetle karşılandı.