YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, sosyal medya üzerinden yapılan ima dolu paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Yaldır, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üzerinden gündem oluşturmanın yerine somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, “Eğer ortada bir usulsüzlük varsa gereğini yapın, açıklayın kamuoyuna. Biz de haklının yanında oluruz” dedi.

“İma Etmek Kolay, Hesap Sordurmak Zor”

Yaldır açıklamasında, son günlerde Aksaray Organize Sanayi Bölgesi üzerinden yürütülen tartışmalara değinerek, ima yoluyla yapılan siyasetin Aksaray’a zarar verdiğini söyledi.

“Bir sosyal medya paylaşımıyla ima etmek kolay. Zor olan; iddiayı ciddiye alıp gereğini yapmaktır. Eğer ortada bir usulsüzlük olduğu düşünülüyorsa ya da bir delil varsa, müfettiş çağrılır, rapor çıkar, savcılık devreye girer. Varsa haramzadelik; ucu kime dayanırsa dayansın, mevki makam gözetmeksizin gereği yapın ve açıklayın kamuoyuna,” diyen Yaldır, siyasetin ima değil, hesap sordurma makamı olduğunu vurguladı.

“Ucuz Siyasetle Gündem Oluşturmak Kolay”

Milletvekili Yaldır, OSB üzerinden yapılan paylaşımları “ucuz siyaset” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Madem konu Organize Sanayiden açıldı, o halde Aksaraylıya verdiğiniz millî sözünüz olan demiryolunu da hatırlatmak isterim. 23 yıldır demiryolu sözü verip hâlâ ortada ray yok iken, OSB üzerinden gereğini yapmadan fotoğraf paylaşarak gündem oluşturmak da biraz ucuz siyaset oluyor gibi…”

“Aksaray’ın Derdi Sosyal Medyada Çözülmez”

Aksaray’ın kalkınma sorunlarının sosyal medya polemikleriyle değil, icraatla çözüleceğini belirten Yaldır, iktidara bir dizi somut soru yöneltti:

“Merkezde yeni OSB alanları, yeni yatırımcılar, büyük firmalara yer tahsisi, teşvikler… Bunların hangisi için adım attınız? Kaç tane yeni yatırımcı davet ettiniz? Kaç yatırımcının derdiyle ilgilendiniz? Organize Sanayi’nin gelişimine ne katkı sundunuz?”

Yaldır ayrıca, son dönemde ildeki dev tekstil firmalarının kapanarak Mısır’a taşındığını hatırlattı ve “İzlemekten başka ne yaptınız?” diyerek tepki gösterdi.

“Doğru Zaman, Doğru Adım, Doğru Sorumluluk”

İktidar olmanın sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Yaldır, “İktidar olmak; doğru zamanda doğru adımı atma sorumluluğu ister. Takipçi değil, icraatçı olun. Varsa kusur gereğini yapın. Yapın demiryolunu, biz de alkışlayalım. Ve diyelim ki: ‘23 yıldır alınan oyların borcunu ödediler’” sözleriyle seslendi.

“Aksaray Gelişecekse; İmalarla Değil, Kararlılıkla Gelişir”

Milletvekili Turan Yaldır açıklamasını, Aksaray’ın geleceğine dair net bir mesajla tamamladı:

“Aksaray için yıllardır verilen sözleri artık ertelemeyin. Bu şehir gelişecekse; imalarla değil, kararlılıkla gelişir.”

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın açıklamaları, şehirde hem sanayi yatırımları hem de siyasetteki üslup açısından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yaldır’ın “icraat vurgulu” çağrısı, kamuoyunda geniş yankı buldu.