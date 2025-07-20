Turan Yaldır’dan Maden Kanunu Teklifi’ne tepki: “Bu kanun teklifi üreticimize ve çiftçimize açık bir tehdittir”

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Turan Yaldır, teklifin mevcut hâliyle çevreyi, tarımı ve madenciliği tehdit ettiğini ifade ederek teklifin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Yaldır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün görüşmekte olduğumuz Maden Kanunu Teklifi, ne çevrecinin ne çiftçinin ne de madencinin derdine kulak vermemiştir.

Zeytinlikler, tarım alanları ve ormanlar yalnızca üretim sahaları değildir; bu milletin yaşam alanıdır, geleceğin mirasıdır.”

“Bu kanun teklifi üreticimize ve çiftçimize, açık bir tehdittir” diyerek Türkiye’nin tarımsal üretimdeki gerilemesine ve artan dışa bağımlılığına dikkat çeken Yaldır, “Türkiye tarımsal üretimde giderek dışa bağımlı hale gelirken, çiftçiye destek vermek yerine toprağına göz dikiyorsunuz. Çiftçisini topraktan koparan bir ülke ayakta kalabilir mi?” diye sordu.

Yaldır, madenciliğin önemini vurgularken sektöre ilişkin güvencelerin de eksik bırakıldığını belirtti:

“Madencilik; enerjiden sanayiye, inşaattan ihracata kadar pek çok alanda ülkemizin bel kemiğidir. Doğru desteklendiğinde üretim sağlar, istihdam yaratır ve dışa bağımlılığı azaltır.

Ancak bu teklifle üreticinin zeytinlikleri, tarım alanları ve üretimin geleceği; madencinin ise ruhsat güvencesi ve izin süreçleri güvence altına alınmamıştır.”

“Bu teklif geri çekilmeli ve doğaya, çiftçiye, madenciye kulak verilerek yeniden hazırlanmalıdır.” diyen Yaldır, İYİ Parti olarak üretimden ve çevreden yana olduklarını bir kez daha vurguladı.

MADEN KANUNU TEKLİFİ

TBMM Genel Kurulu’nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve kamuoyunda “Süper İzin” olarak anılan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklif zeytinliklerin talan edilmesine sebebiyet vereceği gerekçesiyle kamuoyundan tepki çekiyor.

Kanun teklifine göre, elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan, sınırları belirtilen alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçlarının maden sahasının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca izin verilebilecek.