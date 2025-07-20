Turan Yaldır’dan maden yasasına net ret: Zeytine kıyan düzenlemeye HAYIR!

Kaynak: Haber Merkezi
Turan Yaldır’dan maden yasasına net ret: Zeytine kıyan düzenlemeye HAYIR!

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen ve zeytinlik alanlarını madencilik faaliyetlerine açabilecek düzenlemeleri içeren Maden Kanunu Teklifi'ne sert tepki göstererek ret oyu kullandı. Yaldır, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla hem çevre hem de tarım alanındaki duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Zeytin ağacı bu toprakların geçmişidir, geleceğidir, bereketidir. Onu yok sayan her teklife HAYIR!” ifadelerini kullanan Yaldır, oylamada teklife ret oyu verdiğini gösteren ekran görüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı. İYİ Parti Grubu ile birlikte TBMM’de verdikleri ortak mücadeleyi yansıtan bir fotoğraf karesi de paylaşımında yer aldı.

İYİ Parti Grubu olarak teklifin sadece çevreye değil, tarıma, üreticiye ve ülkenin geleceğine de zarar vereceği görüşünü savunduklarını belirten Yaldır, zeytinlik alanlarının korunmasının sadece bir çevre meselesi olmadığını, aynı zamanda bir yaşam hakkı mücadelesi olduğunu vurguladı. Yaldır daha önce yaptığı açıklamalarda da şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştı:

“Zeytinlikler sadece tarım alanı değil, bu milletin yaşam alanıdır. Bu topraklarda zeytine kıyan hiçbir düzenleme meşru olamaz.”

2-007.jpg

Meclis’te yapılan oylamada İYİ Parti Grubu, teklife topyekûn ret oyu vererek düzenlemeye kesin olarak karşı çıktı. Yaldır’ın ve partisinin bu kararlı tutumu, çevreci çevrelerden ve tarım sektöründen de destek gördü.

3-002.jpg

Turan Yaldır, TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmalarda da zeytin ağaçlarının ekonomik değil, kültürel ve yaşamsal değerinin altını çizerken, zeytinlik alanlarının madencilik uğruna yok edilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Yaldır, açıklamasını “Bu topraklarda zeytine kıyan her teklif bizim için yok hükmündedir” sözleriyle tamamladı.

Son Haberler
İsrail'in vahşeti sürüyor! Yardım girişi kısıtlandı, 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti
İsrail'in vahşeti sürüyor! Yardım girişi kısıtlandı, 4 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti
Oyuncu Metin Yıldız’dan şoke den itiraf: Sinema sektöründe skandal iddia!
Oyuncu Metin Yıldız’dan şoke den itiraf!
Balkon korkuluklarında düştü! 2 yaşındaki ölümden döndü
Balkon korkuluklarında düştü! 2 yaşındaki ölümden döndü
CHP Niğde Milletvekili Gürer: Fabrikalar satılıyor, şirketler kapanıyor!
CHP Niğde Milletvekili Gürer: Fabrikalar satılıyor, şirketler kapanıyor!
Osimhen geliyor, o gidiyor! Bonservisi belli oldu
Osimhen geliyor, o gidiyor! Bonservisi belli oldu