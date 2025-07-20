Turan Yaldır’dan maden yasasına net ret: Zeytine kıyan düzenlemeye HAYIR!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Zeytin ağacı bu toprakların geçmişidir, geleceğidir, bereketidir. Onu yok sayan her teklife HAYIR!” ifadelerini kullanan Yaldır, oylamada teklife ret oyu verdiğini gösteren ekran görüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı. İYİ Parti Grubu ile birlikte TBMM’de verdikleri ortak mücadeleyi yansıtan bir fotoğraf karesi de paylaşımında yer aldı.

İYİ Parti Grubu olarak teklifin sadece çevreye değil, tarıma, üreticiye ve ülkenin geleceğine de zarar vereceği görüşünü savunduklarını belirten Yaldır, zeytinlik alanlarının korunmasının sadece bir çevre meselesi olmadığını, aynı zamanda bir yaşam hakkı mücadelesi olduğunu vurguladı. Yaldır daha önce yaptığı açıklamalarda da şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştı:

“Zeytinlikler sadece tarım alanı değil, bu milletin yaşam alanıdır. Bu topraklarda zeytine kıyan hiçbir düzenleme meşru olamaz.”

Meclis’te yapılan oylamada İYİ Parti Grubu, teklife topyekûn ret oyu vererek düzenlemeye kesin olarak karşı çıktı. Yaldır’ın ve partisinin bu kararlı tutumu, çevreci çevrelerden ve tarım sektöründen de destek gördü.

Turan Yaldır, TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmalarda da zeytin ağaçlarının ekonomik değil, kültürel ve yaşamsal değerinin altını çizerken, zeytinlik alanlarının madencilik uğruna yok edilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Yaldır, açıklamasını “Bu topraklarda zeytine kıyan her teklif bizim için yok hükmündedir” sözleriyle tamamladı.