Turan Yaldır’dan sözleşmeli erbaş ve erler için TBMM’de girişim!

Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş sürecinde yaşadıkları mağduriyetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Yaldır, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle kapsamlı bir yazılı soru önergesi verdi.

Milletvekili Yaldır, özellikle aşağıdaki konuların kamuoyunda büyük bir sorun haline geldiğini vurguladı:

-Başka kamu kurumlarına geçişlerde yaşanan zorluklar,

-Kadro ilanlarının hem yetersiz hem de düzensiz yapılması,

-Mülakat sürecinde şeffaflık ve denetim eksiklikleri.

Söz konusu mağduriyetlerin binlerce sözleşmeli erbaş ve erin hak arayışını engellediğini ifade eden Yaldır, “Devlete yıllarını vermiş, vatan hizmeti yapmış bu insanların kamuda istihdam sürecinde adil ve şeffaf bir sistemle karşılaşması en doğal haklarıdır,” dedi.

Yaldır’ın verdiği önergeyle, sözleşmeli erbaş ve erlerin geleceğiyle ilgili önemli bir adım atılırken, Millî Savunma Bakanlığı’ndan gelecek yanıtın kamuoyunda yakından takip edilmesi bekleniyor.

İYİ Parti’nin bu konuda atacağı diğer adımların da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Yaldır, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.