Turan Yaldır’dan Türk Milleti’ni ve Şehit Talât Paşa’yı hedef alan iftiralara sert yanıt

Aksaray / Metin Kurt

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Şehit Talât Paşa’ya yönelik iftira ve hakaretlere sert tepki gösterdi.

DEM Partili bazı milletvekillerinin sözde soykırım iddialarına ve Talât Paşa’yı hedef alan söylemlerine karşı çıkan Yaldır, Gazi Meclis çatısı altında bu tür hezeyanlara asla sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Turan Yaldır konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Meclis çatısı altında dil uzatılan Şehit Talât Paşa’yı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.

Bu kürsüden her fırsatta Türk devletine, Türk milletine, tarihine ve değerlerine kin kusanları lanetliyorum.

Bu topraklarda hainlerin adı unutulur ama vatan evlatları asla unutulmaz.”

Soykırım iddialarının bir iftiradan ibaret olduğunu belirten Yaldır, “Talât Paşa katil değil, Türk Milleti’nin kahraman bir evladıdır” diyerek, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

“Katil görmek isteyen kendi grubunun emir aldığı yerlere, yani Kandil’e ya da İmralı’ya bakarsa orada görür.” diyen Yaldır ayrıca şunları kaydetti:

“Zannetmesinler ki Enverler, Talatlar, Cemaller, dahası Mustafa Kemaller öldü; biz de arkalarından geniş geniş konuşur, kinimizi kusarız…

Onlar bedenen öldüler ama fikirlerini yaşatacak olan bizler buradayız.

Kimsenin vatan kahramanlarımıza dil uzatmasına müsaade etmeyeceğiz.”

İYİ Parti, başta Talât Paşa olmak üzere Türk tarihinin şerefli isimlerine sahip çıkmaya ve bu isimlere yöneltilen sistemli karalama kampanyalarına karşı ses yükseltmeye devam edeceğini bir kez daha kamuoyuna ilan etti.