Türbe Dede Pilav Günü etkinliği düzenlendi

Bağcılar'da Mahmutbey Selanikliler Derneği tarafından düzenlenen ve 100 yılı aşkın bir süredir aralıksız düzenlenen Türbe Dede Pilav Günü, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in de katıldığı etkinlikte, 10 bin kişilik ikramda bulunuldu.

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye göç eden Selanik göçmenlerinin 1923 yılından bu yana yaşattığı Türbe Dede Pilav Günü, 101. yaşına girdi.

Her yıl Kasım ayının ikinci perşembe günü yapılan ve Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlikte 91 küçükbaş ve 300 kilo da dana etinden pişirilen kavurma ile yaklaşık 2 ton pilav ve ayran ikram edildi.

Geçmişten bugüne taşınan bir dayanışma geleneğini simgeleyen Dede Pilavı’nın çıkış hikayesi ise halk arasında şöyle anlatılıyor:

Yusuf adında yaralı bir askerin daha fazla yaşayamayacağını hissetmesi üzerine kendisini bulanlara öldüğü günün her sene-i devriyesinde etli pilav yapılarak halka dağıtılmasını vasiyet etmesiyle başladığıdır.