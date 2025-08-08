Türbede çıkan yangın ormana sıçradı

Olay, Azdavay’da ilçesindeki Aşıklar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir türbede bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Ormanlık alana sıçrayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ve Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle yol açarak bölgeye ulaşabilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, öğle saatlerinde de aynı bölgede çıkan farklı bir orman yangını da ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.