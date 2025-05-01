‘Turbunan’lı pankart miting alanına alınmadı! Polisten gençlere gözaltı tehditi...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için her yıl olduğu gibi bu yılda Taksim’de yapılması yasaklanmıştı. Taksim yerine kutlamalar Kadıköy’de gerçekleştirilecek. Ancak alana gelen grupların ellerindeki pankartta engele takıldı. En dikkat çeken ise Yozgat mitinginde bir çiftçinin sloganı olan “Turbunan, şalgamılan devlet yönetilmez” ifadesiyle ilgili pankart oldu.

PANKARTLAR İNCELENDİ

Bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kadıköy’de buluşma kararı alınmış ve açıklama DİSK tarafından gerçekleşti. Kadıköy’deki alana ise gruplar gelmeye başladı. Alana gelen bazı grupların ellerindeki pankartlar incelendi.

1 MAYIS’TA ‘TURBULAN’ ENGELİ

CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü tarafından taşınan bir pankart alana alınmadı. Üzerinde “Turbunan, şalgamılan devlet yönetilmez” ifadesi yer alan pankart, polis ekiplerince yasaklı bulundu. . Tartışmanın ardından pankart alana alınmazken, gençlik örgütü üyelerine gözaltı tehdidinde bulunulduğu belirtildi.

İşçi bayramı işçi eziyetine döndü! İstanbul’da 1 Mayıs kabusu

1 Mayıs kutlamalarında 180 gözaltı

“ÜLKEMİZDEKİ BASKICI ORTAMIN BİR GÖSTERGESİDİR”

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, konuya ilişkin açıklama yaptı. Narin, “Miting alanına hakaret içermeyen her türlü pankartın alınacağı belirtilmişti. Gençlerimizin ifade özgürlüğü kapsamındaki pankartının engellenmesi, ülkemizdeki baskıcı ortamın bir göstergesidir” dedi.