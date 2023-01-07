Samsun ile Rizespor Eyüp'ün ensesinde: Turgay Beşyıldız yazdı

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Söz konusu ligde 18.Hafta geride kalırken, mor-sarılılar 38 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Ama Karadeniz ekiplerinden Samsunspor; attığı 28 gole karşılık yediği 13 gol, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından sadece 5 puan farkla, hanesindeki 32 puanla 2. Sırada Eyüpspor’un ensesine nefesini vermiş durumda ve yakasını bırakmıyor!

İbrahim Üzülmez’in Lig lideri Eyüp; Giray Bulak’ın takımı Denizlispor deplasmanında 13 Ocak tarihinde puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yaparken, Denizlispor’un da ligin dibine yerleşmeye hiç niyeti yok gibi. Kadrosundaki; Ryan Babel, Umut Bulut, Ömer Bayram, Alparslan Öztürk, Uğur Demirok ve Pa Dibba gibi önemli silahlarıyla, lider horozun sahibi olduğu kümesten yumurtaları çalmaya niyetli gibi!

Bu arada; Samsun cephesinde Hüseyin Eroğlu’nun oyuncuları, 14 Ocak tarihinde İzmir ekibi Altay önünde de 19.Haftayı üç puanla kapamanın hesaplarını yapmaya başladı bile. Gaetan Laura, Douglas Tanque, Ahmet Sagat, Kadeem Haris, Fofana, Kaleci Szumski, Zeki Yavru ve kaptanları Osman Çelik ile Ege’nin köklü takımına kök söktürmek için uğraş verecek.

Diğer yandan; yeşil mavili Ç.K Rizespor’unda zirveyi bırakmaya niyeti yok gibi. Bülent Korkmaz yönetimindeki Karadeniz ekibi de, bir yandan Samsunspor’un yanına çıkmaya çalışırken, Eyüpspor’u da alttan gelerek strese sokmaya devam edecek. 7 galibiyet, 9 beraberlik ve aldığı 2 mağlubiyetle 7. Sıraya yerleşen Rize takımı, attığı 23 yediği 13 gol ve topladığı 30 puanla önündeki haftayı kayıpsız kapatmaya çalışacak.

Karosundaki; Yannick Bolasie, Farouk Miya, Alper Potuk, Gökhan Gönül, Eren Albayrak ve Vanden Hurk gibi isimleri barındıran Korkmaz’ın ekibi, zirveden kopma gibi bir niyeti yok .

Bu arada yeşil mavililerin en büyük sıkıntısı, taraftarlarının 15 bin kişi kapasiteli Çay Kur Didi Stadyumu’nu tamamen doldurmamaları ve takımlarına istedikleri tam desteği vermemeleri. İstediği desteği alırlarsa zirveye hızlı çıkacaklarına inanan Ç.K Rizespor; 14 Ocak günü Ankara’da Keçiörengücü önünde üç puan alarak başkentten dönmeyi hedefliyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin hemen güneyindeki Doğu temsilcisi B.B Erzurumspor ise bulunduğu 13. Sıradan bir an önce kurtulmak ve bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyor. Trabzonlu teknik adamları Muzaffer Bilazer ile istedikleri çizgiyi yakalamaya çalışan Dadaşlar, 16 Ocak günü İstanbul’un Anadolu yakasındaki, Pendikspor deplasmanından puanla dönmenin çalışmalarına kendi tesislerinde ara vermeden devam ediyor.

Attıkları 20 gole karşılık 28 gol yiyerek, defanslarındaki sıkıntıyı çözmeye çalışan mavi beyazlılar, -8 gol averajını da düzeltmenin çaresini arıyor. 8 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 5 beraberlikten topladıkları 20 puanla, puan cetvelinde rizikolu bir bölgede bulunan Bilazer’in takımı, Pendikspor önünde artık tırmanışa geçmek istiyor.

Eren Tozlu, Martin Hasek, Mustafa Akbaş, Aaaron Olanare ve Kaptan Mustafa Yumlu’yu kadrosunda bulunduran Erzurumspor Kulübü’nün; devre arasında bir nebzede olsa kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Spor Toto 1.Lig de zirveye yarışı devam ederken, yarıştan çok uzak bir takımın, B.B Erzurumspor’un hücum oyuncusu Eren Tozlu’nun, gol krallığı cetvelinde 9 golle 1. Sırada bulunması da bir hayli ilginç ve başarılı bulundu.