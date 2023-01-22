Trabzonspor'da Yusuf maçı yazınca

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Türkiye Kupası’nda son sekiz takıma kalan bordo mavililer, ligin zirvesinden kopmamak için çıktığı bu karşılaşma öncesinde, hedefi olan üç puana ulaştı.

Rakip takımın başkan ve yöneticilerine stadyum’daki VİP salonunda, karşılaşma öncesi bir yemek veren bordo mavililerin başkan ve yönetimi, soğuk olması gereken ocak ayın bu ılık gecesinden, sıcak bir galibiyetle ayrıldı.

Trezeguet, Hugo ve Hamsik üçlüsünü kulübede yanında oturtan Abdullah Avcı, Djaniny, Denswil ve Yusuf Yazıcı’nın olduğu bir ilk 11 ile start aldı.

Son günlerdeki idmanların göze çarpan ismi Yusuf;H.Kredi Ümraniyespor ile oynanan kupa maçında ilk gollerine kavuşurken, bu gece ligdeki ilk golünü de 16’ncıdakikada attığı nefis bir yarım vole ile yazdıktan sonra, oyunun gidişine ağırlığını da koyan ismi oldu.

Özellikle rakibin kale önlerinde, arkadaşlarına attığı beklenmeyen paslarla oyunu yazmaya başlayan ‘61’numaralı oyuncu, atakları da zaman zaman bireyselde forse etti!

Gbamin ve Visca’nın sakat olduğu kadroda, oyundan alındığı 61’nci dakikaya kadar Yusuf; aylar sonra taraftarlara ‘Hoş bulduk’dedi. Bakasetas ile aynı dakika içerisinde yerlerini Hamsik ve Trezeguet ikilisine bırakmalarındaki sebep, Avcı’nın: ‘onlar bana haftaya lazım, ne olur ne olmaz diyerek’ oyundan kenara alınırken, sanırım tribünlere alkışlatmak içindi.

Bakasates’ın çıkmadan önüne düşen topa, tribünlerden gelen ‘vur, vur’ sesleriyle vurmasının ardından, bu golünü de geceye bırakması şık oldu.

Gomez’in vuruşunda, Kaleci Jensen’den topu tamamlayan Bartra’nın golünde ise, pozisyon öncesinin gelişi, genelde kapalı olup çok izleyemediğimiz idmanlarda sanki önceden çalışılmış gibiydi.

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Orta hakem Arda Kardeşler’in başlama düdüğüyle İstanbulspor’u sahasına hapis eden ev sahibi, bu baskısını ikinci 45 dakikada da sürdürdü.

Oyuna dahil olan Trezeguet, gol atan arkadaşlarına ‘siz atarsınız da ben atamam mı?’ diyip gerekeni yapınca, Akyazı tribünlerini neredeyse dolduran taraftarlarının da dört köşe olmasını sağladı.

Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Fatih Tekke’nin takımı, ligin dibinden sıyırmak için geldiği bu deplasman da daha farklı bir ev sahibi görünce, umduğunu değil maalesef bulduğunu yedi.

Trabzon tribünleri; İstanbulspor’un Başkanı Ecmal Faik Sarıalioğlu ve Teknik Direktörü Fatih Tekke’ye sevgisini gösterirken, takımlarına olan 90 dakikalık tezahürat desteğini de bir an olsun eksik etmedi.

Mısırlı oyuncu Trezeguet’in, oyunun son dakikalarında yan direk dibinden geri gelen şutu ‘yapma bee!’ dedirten cinstendi.

Bireysel isimlerden sonra, oyunu takım halinde de domine eden mekanın sahibi; önümüzdeki hafta gideceği Atakaş Hatayspor deplasmanı öncesinde de moral bulurken, ligin zirvesinde de Beşiktaş ile beraber bir üst sıraya tırmandı.