Zebralar mor menekşeleri kokladı

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Sezon başı Seri A Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verirken, ceza aldığı için 15 puanı silinen İtalya’nın güçlü kulüplerinden Juventus;(Türkiye’de büyük bir kulüp için böyle bir ceza verildiğini göremezsiniz.) bir anda geldiği yerde, küme düşme potasından uzaklaşmak için mücadele veriyor.

Seri A Ligi’nin 22 nci hafta karşılaşmalarından olan ve 1-1’in rövanşında, Juventus’un sahası Allianz Stadyumu’nda karşılaşan Fiorentina, ligin dibine doğru kaymamak için puan almaya geldiği deplasmandan eli boş döndü.

Avrupa’nın tüm liglerinde olduğu gibi, bu maç öncesinde de Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaket için, orta sahanın yuvarlağında saygı duruşu yapan, her iki takımı alkışlayan İtalyan futbol severleri görünce, duygulanmadım dersem yalan olur. O anda, stadyum ekranında yayınlanan depremin fotoğrafları, zaten her şeyi anlatıyordu.

Maça gelince;bir an Türkiye Süper Ligi’nde bir maç seyrediyorum sandım. Futbol görüntüsü, orta hakem Michael Fabbri’nin başlama düdüğüyle al gülüm ver gülüm başladı. Sahasının avantajını iyi kullanmak isteyen Juve’nin teknik adamı Allegri, özellikle Di Maria ile etkili çalışınca, bunun semeresini ilk golde gördü. Di Maria’nın ortasına Rabiot’un vurduğu kafa ilk yarınında tek enstantenik fotoğrafıydı!

*

Igor ve Mandragora’nın cezalı, Barak’ın sakat olduğu Fiorentina, genelde Juve’nin pozisyonlarında kademe anlayışını iyi yapınca çok kendini ezdirmedi. Temposu çok hızlı olmayan 90 dakikada çim zemini istediği gibi forse etmeye çalışan ev sahibi zebralar! Konuk ekip mor menekşeleri genelde defanslarında hata yapmaya zorladı.

Ligde 24 puanla 14 ncü sırada bulunan mor beyazlıların teknik adamı Vincenzo Italiano, Gonzales, Koume ve Ikone üçlüsüyle çok net pozisyon yakaladı diyemem.

Jorge, Milik, Miretti, Bonucci ve Paul Pogba’nın, sakat oldukları için kadrosunda olmayan siyah beyazlılar 26 puanla 12 nci sırada bulundukları Seri A’da, bu oyunun sonunda bir üst sıraya çıkarak Torino ile yer değiştirdi. Oynadığı oyun ise üç puan gelsin de nasıl gelirse gelsin cinsindendi.

Oyuncu kadrolarının mali değeri Fiorentina’ya karşı daha yüksek olan Juventus’un, kendi evindeki maçlarda mor menekşelere karşı istatisliklerinde yüzde 59’lük bir üstünlüğü var. Bunu bu gecede sürdürdü ama oynadığı futbolun çoğu süresi, genelde 2 nci bölgede etkisiz geçince pekte zevk vermedi.

*

İkinci yarının ortalarında, eski takımına karşı formasını giydiği Juventus adına 2 nci golü kaydeden Vlahoviç’in sevinci ise kısa sürdü. Gol ofsayt gerekçesiyle VAR’dan iptal gördü.

Karşılaşma böyle bitecek derken, ikinci yarı Duncan’ın yerine oyuna giren Castrovilli, son iki dakikaya girildiğinde attığı golle bu zor deplasmanda skoru eşitlemesine rağmen, bu golde VAR’dan ince bir ofsayt! gerekçesiyle iptal oldu.

Fiorentina’nın bu geçerli olmayan beraberlik golünün sevinci kursaklarında kalırken, bir zamanlar Türkiye’de forma giyen Faslı oyuncu Nordim Amrabat’ın, mor menekşelerin orta sahasında forma giyen kardeşi Sofyan Amrabat’ın, son dakikalardaki bireysel uğraşları da beraberliği getirmedi.

Karşılıklı iki golün ofsayt gerekçesiyle VAR’da iptal olduğu ve gecenin tek golüyle misafir takımı evine eli boş gönderen zebralar, üç puana rağmen çok zor gelen bu tek gollü galibiyetle, mor menekşeleri, deyim yerindeyse adete, sadece koklama koklayabildi.