Yaptığını başkan da biliyor Can Çobanoğlu da biliyor. Turgay Demir Beşiktaş'ın yalanlamasını yalanladı

A Milli Futbol Takımı'nın eski menajeri ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi Can Çobanoğlu'nun, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Beşiktaş, dün yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Türk sporuna uzun yıllar boyunca hizmet etmiş olan A Milli Futbol Takımımızın eski menajeri Can Çobanoğlu’nun Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin danışmanı olduğu yönünde basında ve dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, akrabası ve aile dostu olan, ağabey-kardeş ilişkisi içinde bulunduğu Can Çobanoğlu’ndan herhangi bir danışmanlık hizmeti almamakta, Çobanoğlu’nun Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

Taraftarlarımızdan, uzun bir süredir devam eden karalama kampanyasının bir parçası niteliğindeki bu tarz maksatlı haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

TURGAY DEMİR DE BEŞİKTAŞ'I YALANLADI

Ünlü gazeteci Turgay Demir, Beşiktaş'ın yalanlamasını yalanlayarak sert bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın paylaşımını yanıtlayan Demir, şu ifadeleri kullandı;

''Bu açıklamayı yapanlara cevabımdır; benim adım Turgay Demir kimseyi karalamam , Beşiktaş’ı asla karalamam!

Can Çobanoğlu’nu kulüpte gördüğüm gün kendisine burada ne işin var dedim! O da bana “bütün kulüpler bizim, burada olmam da normal değil mi sevgili Turgay” cevabını verdi. Ben de ona “benim

Galatasaray’da Görev almam ne kadar yanlışsa senin burada görev alman da o kadar yanlış dedim…

Yetmedi arkasından başkan Çebi‘ye bu arkadaş burada ne arıyor diye sordum! Akrabası olduğunu söyledi…

Akrabanız bile olsa Beşiktaş kulübü nde herhangi bir iş yapmamalı dedim.

Yaptığını başkan da biliyor, Çan Çobanoğlu da biliyor ama en başta Allah biliyor…

Bir ara Beşiktaş medya direktörü ararken kararı Can Çobanoğlu veriyordu siz ne anlatıyorsunuz!

Yaptığınız hatayı örtmek için insanları yalanlamayın. Böyle hiçbir yere varamazsınız.

Fanatik Galatasaraylı Çobanolu’nu Beşiktaş kulübü nde görevlendirerek bir hata yaptık ama pişman olduk deyiverin ki ben şampiyonluk kutlamalarını kimin organize ettiği konularına falan hiç girmeyeyim.

40 yıllık Turgay Demir yalan söylemez.''