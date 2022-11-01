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TÜRGEV'in eski başkanı hakkında 5 milyon dolarlık rüşvet iddiası

Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün'ün, eski TCDD Genel Müdürü AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’a ihale sonrasında 5 milyon dolar ödeme yapacağının taahhüdü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:27
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TÜRGEV'im eski Başkanı Ergün hakkında rüşvet iddiası: 5 milyon dolar

TÜRGEV'in eski başkanı hakkında 5 milyon dolarlık rüşvet iddiası
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Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün'ün ilk evliliğinden olan kızının, babasının ikinci eşi tarafından dolandırıldığını ve mal varlığının aklandığını iddia ederek açtığı ve İstanbul 4. Ağır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ergün hakkında rüşvet iddiaları ortaya çıktı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Ergün'ün ikinci eşi Sibel Ergün savunmasında 20 yıldır beraber olduğu Ergün’ü dolandırmadığını, eşinin kira getirilerinin aldığı ihaleler karşılığında bazı şahıslara rüşvet olarak verildiğini söyledi. Sibel Ergün savunmasında, eşinin kasasından gizli bir şekilde aldığı rüşvet belgesini de mahkemeye sundu. 16 Ocak 2017 tarihli belgeye göre eski TCDD Genel Müdürü, bugün AK Parti Erzincan Milletvekili olan Süleyman Karaman'a ödenecek 5 milyon doların Ahmet Ergün tarafından tek taraflı olarak bir taahhütname olarak imza altına alındı. Belge, İstanbul Anadolu Adliyesi adli emanetinde koruma altında tutuluyor.

 

RÜŞVET MİKTARI: 5 MİLYON DOLAR
Paranın Hızlı Tren Projesi'nin Ankara-İstanbul arasındaki hattındaki tünellerden biri olan T26’nın ihalesi kapsamında ödendiği belirtilen habere göre taahhütnamede şunlar yazıyor:
"Ortağı olduğum Belen İnşaat Taahhüt ve Turizm Tic. A.Ş. Ankara-İstanbul arası hızlı tren projesi kapsamında Cengiz-İçtaş-Belen ortaklığı çerçevesinde ihale komisyonu olarak Sayın Süleyman Karaman'a ödenmesi gereken ve şahsıma düşen payın 5.000.000 $ (beş milyon Amerikan Doları) 5 (beş) yıl vadeli taksitlerle nakden ödemeyi üstlendiğimi taahhüt ederim. Bu taahhüt gereği şahsıma ait Bakırköy tapusundaki daireler bende kalacak, buna karşılık ödemelerim şirketimi kurduktan sonra başlayacaktır. İş bu taahhütname 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup bir nüshası taraflardan Belen A.Ş.'de, diğeri şahsımda saklanmak suretiyle 16.01.2017 tarihinde imza ederek kabul ediyorum."

 

KARAMAN: TELEFONDA SORMANIN ANLAMI YOK
Süleyman Karaman, rüşvet aldığı iddiasını yalanlayarak, söz konusu taahhütnameden haberi olmadığını söyledi. "Para aldınız mı?" sorusuna Kahraman, "Hayır, ben hiç para almadım" dedi. "Bu kadar büyük bir rakamı telefonda sormanın anlamı yok" diyen Karaman, "Ahmet şu anda 'hasta' diyorlar. Ben de görmedim" ifadelerini kullandı.

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Hakkı hazretleri
1.11.2022 14:38
Hani rüşvetin belgesi olmazdı..bu ne o zaman??  
 
ANKARALI OLARAK
1.11.2022 13:57
Torpil ile masalar Rüşvet ile keseler Vurgun ile kasalar Doluyor yalan değil. Ozan Ariften  
 
volkan
1.11.2022 13:35
ya arkadaş hangi taşın altını kaldırsan akp ve yandaşlarının pisliği çıkıyor ne gözü doymaz insanlar var, hepsi de akp de toplanmış.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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