TÜRGEV'in eski başkanı hakkında 5 milyon dolarlık rüşvet iddiası

Eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün'ün ilk evliliğinden olan kızının, babasının ikinci eşi tarafından dolandırıldığını ve mal varlığının aklandığını iddia ederek açtığı ve İstanbul 4. Ağır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ergün hakkında rüşvet iddiaları ortaya çıktı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Ergün'ün ikinci eşi Sibel Ergün savunmasında 20 yıldır beraber olduğu Ergün’ü dolandırmadığını, eşinin kira getirilerinin aldığı ihaleler karşılığında bazı şahıslara rüşvet olarak verildiğini söyledi. Sibel Ergün savunmasında, eşinin kasasından gizli bir şekilde aldığı rüşvet belgesini de mahkemeye sundu. 16 Ocak 2017 tarihli belgeye göre eski TCDD Genel Müdürü, bugün AK Parti Erzincan Milletvekili olan Süleyman Karaman'a ödenecek 5 milyon doların Ahmet Ergün tarafından tek taraflı olarak bir taahhütname olarak imza altına alındı. Belge, İstanbul Anadolu Adliyesi adli emanetinde koruma altında tutuluyor.

RÜŞVET MİKTARI: 5 MİLYON DOLAR

Paranın Hızlı Tren Projesi'nin Ankara-İstanbul arasındaki hattındaki tünellerden biri olan T26’nın ihalesi kapsamında ödendiği belirtilen habere göre taahhütnamede şunlar yazıyor:

"Ortağı olduğum Belen İnşaat Taahhüt ve Turizm Tic. A.Ş. Ankara-İstanbul arası hızlı tren projesi kapsamında Cengiz-İçtaş-Belen ortaklığı çerçevesinde ihale komisyonu olarak Sayın Süleyman Karaman'a ödenmesi gereken ve şahsıma düşen payın 5.000.000 $ (beş milyon Amerikan Doları) 5 (beş) yıl vadeli taksitlerle nakden ödemeyi üstlendiğimi taahhüt ederim. Bu taahhüt gereği şahsıma ait Bakırköy tapusundaki daireler bende kalacak, buna karşılık ödemelerim şirketimi kurduktan sonra başlayacaktır. İş bu taahhütname 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup bir nüshası taraflardan Belen A.Ş.'de, diğeri şahsımda saklanmak suretiyle 16.01.2017 tarihinde imza ederek kabul ediyorum."

KARAMAN: TELEFONDA SORMANIN ANLAMI YOK

Süleyman Karaman, rüşvet aldığı iddiasını yalanlayarak, söz konusu taahhütnameden haberi olmadığını söyledi. "Para aldınız mı?" sorusuna Kahraman, "Hayır, ben hiç para almadım" dedi. "Bu kadar büyük bir rakamı telefonda sormanın anlamı yok" diyen Karaman, "Ahmet şu anda 'hasta' diyorlar. Ben de görmedim" ifadelerini kullandı.